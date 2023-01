As Pontes contará con una segunda área de autocaravanas en el entorno del lago

El municipio de As Pontes contará con una segunda área de autocaravanas –la primera se inauguró hace años en el Canal IV–, que se ubicará en el entorno del lago.

Así lo ha anunciado el Concello pontés, que destinará 25.616 euros del presupuesto municipal a esta actuación, que tiene como objetivo "mellorar e maximizar o potencial turístico do municipio, poñendo á disposición das persoas que visiten As Pontes novos servizos e infraestruturas", explican.

"O turismo de autocaravana está en continuo crecemento. Na actualidade dispoñemos dunha infraestrutura básica na zona do centro urbano, pero debido ao constante crecemento de visitantes que se achegan en autocaravana, tanto para gozar do lago como do resto de zonas de interese, xorde a necesidade de executar unha nova área para dar servizo a este tipo de turismo", indican desde el Concello.

Esta nueva dotación, que se localizará en la Rúa Blanco Amor, estará formada por una plataforma, con pavimento similar al existente, donde podrán estacionar las autocaravanas en el momento de hacer el autoservicio.

Además, incluirá "novas conducións para o abastecemento de augas, con billas para lavado e para a subministración de auga potable para uso personal", abundan desde el gobierno local, precisando que también se instalará "unha zona de baleirado para a vertedura de augas negras xeradas polos devanditos vehículos" y que estará conectada a la red de saneamiento para su correcta evacuación a la red general.

Las obras en esta nueva instalación se concluirán con el pintado de la distribución de plazas dedicadas al estacionamiento de autocaravanas, con la señalización de la zona y la instalación de paneles informativos con las normas de uso de este servicio.