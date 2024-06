As Pontes y cuatro concellos más bonificarán el Ibi en las Fragas do Eume

Los concellos de As Pontes, A Capela, Monfero, Cabanas y Pontedeume bonificarán el Ibi a los propietarios de terrenos dentro del parque natural de las Fragas do Eume como compensación "ás limitacións nos usos que supuxo para eles a aprobación do Plan Reitor de Usos e Xestión (Prux) por parte da Xunta de Galicia o ano pasado".

Las bonificaciones fiscales podrán llegar al 95% y serán aprobadas y reguladas por cada uno de los concellos en base a la legislación vigente.

El alcalde de As Pontes, Valentín González, firmó este sábado el acuerdo con el regidor de A Capela, Manuel Meizoso, y el de Monfero, Andrés Feal Varela, a los que se sumarán también los de Pontedeume y Cabanas, que no pudieron asistir al acto de este sábado.

Una "compensación" por las limitaciones de estar en las Fragas do Eume

"O protocolo entre os cinco concellos busca aproveitar a oportunidade que nos dá a lexislación tributaria para bonificar o Imposto de Bens Inmobles (Ibi) que están dentro do ámbito do parque natural das Fragas do Eume”, explicó el alcalde de As Pontes y presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso.

"O certo é que ser propietario no ámbito deste parque implica a día de hoxe ter unha serie de condicionantes e limitacións importantes nos usos da súas propiedades, polo que entendemos que estas persoas teñen que ter tamén algún tipo de compensación", destacó.

"Igual que lle esiximos compensacións á Xunta, os concellos queremos tamén dar exemplo con accións coma esta que son da nosa competencia, e que non van supor unha contía económica importante, pero si é un sinal de coherencia e compromiso con centos de persoas que ven limitados os usos dos seus terreos e propiedades", afirmó Formoso tras la firma del acuerdo.

Formoso recordó que "os alcaldes dos cinco municipios, xunto cos propietarios, levamos tempo demandándolle á Xunta compensacións pola limitación de usos que supuxo a aprobación do Prux. Unhas compensacións que se están aprobando noutras comunidades autónomas e que contan con fondos europeos a través do Fondo de Garantía Agraria da Unión Europea, pero que non se están empregando para este fin".

El 80% de las Fragas do Eume es privado

El 80% de la superficie de las Fragas do Eume es de propiedad privada y en total hay más de 450 dueños de terrenos. La mayoría defienden la figura del parque pero exigen tener también derecho sobre sus propiedades. Llevan más de un año movilizándose para demandar a la Xunta "un plan reitor consensuado”.

Desde el Concello pontés recuerdan que el colectivo de afectados presentó un recurso contencioso-administrativo contra la aprobación del actual plan rector, que fue admitido a trámite.