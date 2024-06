Romaría das merendas: As Pontes vive un día de festa e de tradición

A Fraga de Dona Rita das Pontes será o escenario este sábado dunha nova Romaría das Merendas, unha cita que invita a un día de festa e de tradición, que organiza o Concello das Pontes coa colaboración da agrupación de música local No Cómbaro e que recrea as celebracións de antes, co espírito de compartir e pasalo ben camiñando da man.

A cita, que se celebrará unha vez máis a carón do río Eume, arrancará cunha sesión vermú que comenzará ás 13.00 horas, con música de Aquí e Alá, de Outes e Lousame; Xermolos, de Guitiriz, e Brixta, de Ferrol, que se prolongará durante dúas horas.

Ás 15.00, será a quenda de sentarse e repoñer forzas coa merendas abertas á veciñanza e aos romeiros e romeiras que se queiran sumar á xornada. Só hai un par de condicións para facelo: recoméndase ir vestido con indumentaria dos anos 50 e a comida e a bebida haina que levar toda da casa.

"Non haberá bochinches para mercar nada", recordan dende a organización, e indican que despois do café celebrarase a foliada estelar con concurso de agarrados, que estará amenizado por varios grupos de música tradicional chegados de diferentes lugares da xeografía.

Tocarán sobre o escenario Buxainas, de Cedeira; Axeigo, de Rábade, Os Netos do Escribano, de Ortegal; Embruxo, de Ordes; Curuncunca y Los Panda, de Barcelona; Toma de Terra, de Terra de Montes, e No Cómbaro e Nimbos, ambos das Pontes.

Tras as actuacións programadas haberá foliada libre "nunha verbena de moito calibre", anuncian os organizadores desta nova edición da Romaría das Merendas, que recomendan: "Vide xantar, traede a mantiña, a cesta chea de comida e ganas de festa".