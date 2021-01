2-0. El As Pontes cae en su visita al Arzúa tras una accidentada segunda parte

El CD As Pontes no pudo hacer realidad el dicho popular de que a entrenador nuevo, victoria segura, y perdió (2-0) en su visita al Arzúa, que fue el estreno de Manuel Losada ‘Chollas’ como entrenador, aunque siguió el partido desde la grada al no contar todavía con su ficha.

El partido estuvo muy igualado en la primera parte, en la que los locales se decantaron por un juego directo que apenas inquietó al rival, mientras que los ponteses tuvieron en un mano a mano de Pájaro que salvó Marqueta, en torno a los 20 minutos de partido, su mejor ocasión.

Tras el paso por vestuarios, el encuentro se desequilibró tras una acción individualde Brais Pedreira, que centró atrás y, tras un barullo en el área en el que Paco acabó lesionado con un fuerte golpe en el pómulo, Borja Míguez se encargó de enviar el balón al fondo de la red (m.59).

El gol hizo daño al conjunto pontés, pero se rehizo y, cuando mejor se encontraba sobre el terreno de juego, el colegiado expulsó con roja directa a Álex tras una falta a Iker en el borde del área. Iván García ejecutó un lanzamiento directo que se convirtió en el 2-0 (m.74), que unido a la superioridad numérica de los locales dejó el encuentro prácticamente sentenciado.

Con este resultado, el As Pontes suma seis jornadas consecutivas sin ganar y sigue antepenúltimo con nueve puntos, cuando tiene por delante un mes complicado en el que se medirá a Vilalbés, Polvorín, Bergantiños y Fabril.

Ficha técnica

Arzúa: Marqueta, Dani Blanco, Álex Vázquez, Jorge Queiruga, Alberto (Álvaro, m.46), Pedro Delgado, Marcos García (Santi Taboada, m.76), Brais Pedreira, Lodeiro (Iván García, m.57), Borja Míguez (Casal, m.76) e Iker.



As Pontes: Paco (Bugy, m.59), Edgar (David García, m.59), Álex López, Dani,Borja, Iñaki, Gonzalo, Pájaro, Artai (Quique, m.68), Mitogo y Del Río (Berto, m.59)Goles: 1-0, m.59: Borja Míguez. 2-0,m.75: Iván García.



Árbitro: Javier Figueiredo Comesaña, de Vigo. Mostró tarjeta amarilla al local Iván García y al visitante Mitogo. Expulsó con roja directa al jugador del As Pontes Álex López (m.74).



Incidencias: Partido disputado en el campo de O Viso, en Arzúa.