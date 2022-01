As Pontes busca novos peregrinos

Aínda que para moitos é impensable hoxe, As Pontes foi terra de peregrinos hai varios séculos, e o Concello mira cara atrás para impulsar o valor histórico do Camiño Real Mondoñedo-Ferrol para atraer novos visitantes. O Cabildo da Catedral de Santiago acaba de recoñecer a Compostela para este trazado histórico, que pasa por Mondoñedo, Abadín, Muras, Xermade, As Pontes e Neda, e pretende ser ponte entre o Camiño Francés e o Inglés, renacido baixo o nome do Camiño do Bispo.

O Concello pontés iniciou en marzo de 2020 un estudo e compilación documental sobre o patrimonio histórico da vila co obxectivo de recuperar os camiños históricos e convertelos nun atractivo turístico. E o traballo, levado a cabo pola empresa local Cultureume, permitiu constatar que a vila foi un centro de peregrinos, de camiñantes que ían cara Santiago dende o norte de Galicia e dos que percorrían o Camiño Francés, dende Mondoñedo ou Viveiro.

Con esta información, o Concello apostou por aunar a tódolos polos que pasa este trazado para impulsalo. Así, realizarase un convenio de colaboración e solicitarase o seu recoñecemento como camiño cultural para loitar despois pola súa incorporación definitiva como Camiño de Santiago.

TRAS A PEGADA HISTÓRICA. Cultureume realizou o traballo de seguir a pegada histórica para documentar o camiño. Confirmaron que no libro de fábrica da parroquia de Santa María existe unha referencia en 1716 á vila das Pontes como "lugar de paso de moitos forasteiros que se atopan en camiño santo" e documentaron a existencia de dúas referencias explícitas ao Camiño Francés nunha descrición das propiedades diocesanas realizadas en 1617, con motivo da visita do bispo mindoniense Luís Tello de Olivares á vila.

Comprobaron que estas referencias son compartidas por alusións dentro de outras parroquias da diócese que apuntan claramente á existencia dun camiño denominado Camiño Francés no Camiño Real que une Mondoñedo con Ferrol e que pasa por As Pontes e confirmaron a existencia, documentada desde o ano 1752, dun "hospital de pobres, viandantes y peregrinos", situado dentro das murallas, no que hoxe é a Vila, composto por unha habitación, unha adega e unha capela.

O edificio do hospital da orde de peregrinos San Xoan Bautista aínda está en pé na Rúa San Xoan e nunha fiestra todavía se pode ver unha cruz pintada

O edificio do hospital da orde de peregrinos San Xoan Bautista, que xa documentara o expárroco Javier Martínez, aínda está en pé na Rúa San Xoan e nunha fiestra todavía se pode ver unha cruz pintada. Unha imaxe do santo, ademais, consérvase na igrexa parroquial.—nas Pontes houbo outro hospital extramuros, situado na praza que hoxe leva o seu nome, que foi derribado en 1915—.

No traballo de Cultureume tamén se puido documentar que na igrexa parroquial, nas proximidades do hospital, foron enterrados, conforme consta no libro de defuncións parroquial, diversos forasteiros e peregrinos que proveñían da costa cantábrica. Consta que un 12 de decembro de 1750 foi soterrado un home que conforme o seu traxe e diversos atributos era un peregrino francés.

"O traballo permitiu documentar a importancia da vila como punto estratéxico de tránsito de persoas desde épocas temperás e o levantamento de diversas pontes para cruzar o río Eume e facilitar o paso por diversos camiños reais que percorrían o municipio e que fixeron, que desde o século XII a vila fose coñecida como Pontibus de Eume (As Pontes do Eume)", explican dende o Concello.

Para os integrantes de Cultureume, Xosé María López e Lois Gómez, o máis complicado foi "a identificación da traza". "Para ir a Santiago atopamos evidencia de varios camiños, pasan moitos por As Pontes", din, ao tempo que aseguran que os hospitais foron os seus guías para facer camiño e artículos de Javier Martínez ou de Carlos Breixo, unha axuda.

O Camiño do Bispo chega a As Pontes pola parroquia xermadesa de Roupar directo ao Aparral. Do Paraño vai ao Chamoselo —os peregrinos tiñan que cruzar a ponte romana— e de aí á Vila —o rueiro mantén a Rúa Real presente—, dende onde tras pasar polo cruceiro que estaba na Praza do Hospital, xiraba ata o seu emprazamento actual, o Poboado das Veigas, para ir cara á Barosa e Espiñaredo rumbo a Sna Sadurniño.

O tempo dirá se a historia volve repetirse, e empezan a cruzarse peregrinos por As Pontes, ou se este novo recoñecemento queda no papel.

O Camiño dos Arrieiros

O traballo de Cultureume fala doutros camiños históricos como o milenario Camiño dos Arrierios, que unía As Pontes e Bares e foi epicentro durante séculos do transporte de mercadorías. Varias entidades e adminsitracións tamén tratan de impulsalo dende hai anos.

Máis rutas

Documentan, ademais, o Camiño Real da Graña a Castela, o de Betanzos a Viveiro, o que unía As Pontes con Pontedeume e un máis a Betanzos polo Val de Xestoso.