El pontés Bernardo Gonçalves logra el bronce en el Nacional base de gimnasia rítmica

El gimnasta Bernardo Gonçalves Oliveira, del Club Danigal Rítmica de As Pontes, firmó este fin de semana una brillante actuación en el campeonato de España base masculino, celebrado en Castellón, que le llevó a alzarse con un meritorio tercer puesto en la categoría benjamín.

Este joven deportista, de ocho años, compartió podio con el madrileño Hugo Toledo, del Rítmica Kairos Colmenar Viejo, que se hizo con el oro con una puntuación de 14,617; y con el castellano-leonés Alejandro Zurdo, del CD Abula-Gym, que sumó 12,817, solo tres décimas más que Bernardo (12,500).

Este resultado supone para el club pontés un "feito histórico" y la primera medalla de ámbito nacional. "Non podemos estar máis contentos co resultado e co traballo ben feito durante toda a tempada", aseguran desde la entidad sobre la gran campaña que está realizando su pupilo, que accedió al campeonato de España tras hacerse con el título autonómico hace unas semanas, con una nota una décima inferior a la lograda este fin de semana en Castellón.

Sus entrenadoras destacan de Bernardo, que empezó en la rítmica con tres años, su "perseverancia y las ganas que tiene de aprender cosas nuevas", así como que "se viene arriba" cuando sale a competir.

Otros resultados

La competición nacional contó este año con la participación de cuatro gimnastas masculinos gallegos, de los que tres se subieron al podio.

Además de Bernardo Gonçalves, en benjamín también compitió Enzo Pintos, del Arousa, que fue sexto. Además, Hugo Vázquez, del club Pontus Veteris, se proclamó campeón de España en juvenil e Iván Gutiérrez, del XR Compostela, fue tercero en cadete.