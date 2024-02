El pontés Antonio Otero se proclama campeón de la Clio Ice Trophy

Para poner un ejemplo del dicho de que el que la sigue, la consigue, el piloto pontés Antonio Otero puede ser uno bueno. Lleva 15 años al volante participando en pruebas y carreras a nivel nacional y ha sido ahora, a sus 42 años, cuando ha ganado el primer título absoluto de su carrera deportiva.

Lo hizo, además, en una prueba tan curiosa como dura, la Clio Ice Trophy, un campeonato sobre nieve y hielo que se disputó a lo largo de cuatro fines de semana en el circuito de Pas de la Casa en Andorra, y siendo el primer equipo y piloto español en toda la historia de las G-Series en ganar este certamen.

En él se dieron cita pilotos turcos, franceses, italianos, portugueses y españoles, que compitieron entre sí con 16 coches iguales —un Renault Clio RSR Rally5—. "Estoy muy contento de haber ganado la tercera edición de Clio Ice Trophy. Es el primer título absoluto de mi carrera deportiva en lo que a copas se refiere, así que me siento especialmente orgulloso", explica Antonio Otero, que agradece especialmente a su equipo Puzzlemotor su "duro trabajo y sobre todo por la estrategia en cada prueba" en unas condiciones "siempre complicadas".

Destaca además que "había mucho nivel" y que incluso ganó al campeón de Europa de rally cross, por lo que su triunfo "es algo que hay que valorar" y más teniendo en cuenta que fue una edición muy disputada. Otero llegaba a la última prueba empatado en la clasificación con Yannick Francisci y había otros dos pilotos, Charlie Freard y Christopher Casanova, con opciones a llevarse el título.

"Ver desde la primera carrera que eres regular y que estás ganando es un orgullo", apunta Antonio Otero, que firmó una gran última carrera para ganar una competición en la que "la esencia es que la superficie sea hielo puro" y, para ello, "tiene que darle la menor cantidad de horas de sol posible, por eso las carreras son todas a partir de las 17.00 horas, así que se corre de noche".

Tras una larga experiencia en campeonatos de España sobre asfalto y tierra, ¿por qué decidió cambiar de superficie?. "El año pasado hice una prueba de la Clio Ice Trophy y me encantó. Tengo un equipo y alquilo coches y tenía tres clientes que iban a ir —tres leyendas turcas que corrieron el Mundial de rally en los 90: Erkan Kazaz, Volkan Isik y C. Celik— y yo fui el cuarto. Y como es una temporada más corta y no hay otras carreras, así aprovecho el tiempo y hago dos temporadas en un año", explica el pontés.

Así, para lo que resta de 2024 ya piensa en lo que tiene por delante con el campeonato de España y el Supercampeonato de España, en los que tiene una larga experiencia y también resultados importantes como un segundo puesto en la Copa Golf de 2012, un tercero en la Copa Kobe en 2017, otro segundo en dos ruedas motrices 208 R2 en 2018 o una victoria en scratch en 2013. A ellos se une su primer Clio Ice Trophy, al que volverá. "Nos vemos en 2025 para defender esta corona", concluye.