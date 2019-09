As Pontes acoge una reunión para valorar la implantación de industrias de fibra forestal en Ferrolterra

El alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, y el secretario general de Industria, Raúl Blanco, mantuvieron un encuentro en la localidad pontesa para analizar la implantación de industrias de fibra forestal en la comarca de Ferrolterra. A esta primera reunión del grupo de trabajo también asistieron varios representantes de la Asociación Española de Fabricantes de Pasta de Papel (Aspapel), del comercio y del tejido empresarial del concello, así como el rector de la Universidade da Coruña, Julio Abalde,

Uno de los objetivos era el de analizar las tendencias del mercado del sector de la fibra forestal y conocer los sectores productivos con mayor desarrollo para atraer "actividades e proxectos de futuro cara As Pontes e a comarca" y así "aproveitar as fortalezas forestais e recursos industriais do municipio", recalcaron desde el gobierno municipal.

Los asistentes a la reunión, que se volverán a encontrar en octubre, valoraron la "evolución positiva" del mercado de la fibra forestal

A la salida de la reunión, los asistentes incidieron en la "evolución positiva" del mercado, debido al incremento de la paquetería, de la sustitución de plástico por papel y de su empleo como combustible. Además, González Formoso valoró positivamente, al igual que Blanco, esta primera toma de contacto, en la que se analizaron "as posibles aplicacións que se poderían asentar na zona" con el objetivo "de xerar emprego nunha comarca castigada pola súa falta".

En el próximo mes volverán a encontrarse para exponer una "radiografía precisa" de las potencialidades industriales vinculados a la fibra forestal y un mapa con los principales activos del territorio, como los recursos energéticos, suelo industrial, materia prima o vías de comunicación, entre otros.