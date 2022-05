Ponte do Muíño de Xulián: ese lugar onde para o tempo

Localización

A Ponte do Muíño de Xulián está ben pretiño da área recreativa Ribas do Miño de Muimenta e recibe o seu nome da construción que hai ao seu carón, en desuso dende hai décadas, do lado castrexo.

Manuel de Xulián

O muíño é de titularidade privada, construído en 1926 por Manuel López Neira, coñecido como Manuel de Xulián, e que deixou de moer nos 70. Tiña tres pedras.

Pasarela

Para facilitar o acceso aos que viñan do lado de Muimenta, Manuel fixo a vella ponte de madeira, pola que pasaban ata cabalos.

Ponte do Muíño de Xulián, sobre o río Miño. C.PÉREZ

Dun lado, Santa Mariña de Muimenta, concello de Cospeito. Do outro, Santa María de Outeiro, municipio de Castro de Rei. Entre elas, como linde natural, discorre paseniño o pai de todos os ríos, o Miño. E sobre el, a xeito de nexo literal e simbólico, érguese a Ponte do Muíño de Xulián, ata a que adoita chegar paseando, acompañado do seu inseparable Tobi, José Manuel Rus, veciño de Muimenta e coordinador da Moexmu. "Gústame moito poñerme na ponte e observar o can mentres xoga e goza dun pouco de liberdade", apunta quen converteu esta estrutura de madeira nunha sorte de meta para as súas andainas.

Unha das mesas da área recreativa ao pé da ponte e do río. C.PÉREZ

"A antiga ponte caera e houbo que rehabilitala fai uns anos", lembra Rus sobre un recanto cheo de maxia, que semella conxelado no tempo, no que é a natureza a que goberna. Unhas mesas pétreas e os seus asentos convidan ao visitante a sentar... e a observar devagar. Quizais vexa algunha troita nesas aguas que son un referente para os pescadores —antigamente tamén se collían anguías, sobre todo no caneiro—. E quizais mesmo poida botar a vista atrás, a aquel tempo no que o muíño moía e a xente de aquí e de acolá se saudaba ao cruzar a vella ponte.