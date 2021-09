El polo de Rozas tendrá un simulador avanzado de gestión de tráfico aéreo

La Xunta colabora con el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), perteneciente al Ministerio de Ciencia e Innovación, en la licitación de compra pública precomercial para dotar al polo aeroespacial de Rozas, en el aeródromo de Castro de Rei, de un simulador avanzado de gestión de tráfico aéreo.

La licitación de este nuevo equipamiento, que pretende convertir Rozas en un entorno seguro para la realización de pruebas con vehículos aéreos no tripulados, forma parte de la estrategia 2021-2025 de la Civil UAVs Initiative y cuenta con un presupuesto de 13 millones de euros, que será cofinanciado con fondos europeos y se ejecutará en tres fases.

"Esta licitación supón un avance no proceso do equipamento do polo coa finalidade de convertelo nunha infraestrutura única na que se poidan verificar, testar e, no seu caso, certificar plataformas, instrumentos, sistemas ou aplicacións da industria dos vehículos aéreos non tripulados nun contorno seguro e controlado, creándose un espazo para a experimentación regulatoria", indican desde la Xunta.

"Esta nova infraestrutura permitirá que Galicia siga á vangarda no desenvolvemento de tecnoloxías e servizos vinculados cos vehículos aéreos non tripulados e abre novas oportunidades para a participación de pemes e centros de coñecemento galegos na Civil UAVs Initiative", añaden.

Este equipamiento, que dará servicio a la comunidad científica y tecnológica, contará además con los recursos ya operativos en el Centro de Investigación Aeroportada (Ciar), así como con las soluciones tecnológicas desarrolladas en el periodo 2015-2020 en el marco del polo aeroespacial.

El simulador ofrecerá un sistema abierto e interoperable para la gestión del tráfico aéreo y permitirá alcanzar la simulación en cualquier escenario reproduciendo entornos complejos. Además tendrá en cuenta la interrelación de los servicios U-Space (el sistema de gestión de tráfico aéreo de la UE) y Urban Air Mobility y las Smart Cities y se espera que todos los resultados obtenidos serán un referente para la definición del marco regulatorio a nivel europeo e internacional.

El entorno de simulación facilitará al Ciar operar como infraestrutura de sorporte para el desarrollo de tecnología y normativa, contribuyendo a ampliar el mercado de usos civiles de los drones.

El plazo de presentación de ofertas estará abierto hasta el día 23 y el prototipo de simulador resultante será validado por la Xunta en el Ciar, donde permanecerá un mínimo de cinco años.

El reto: la convivencia de drones y aviones

La UE trabaja desde 2017 en un sistema de gestión de tráfico aéreo (U-Space) diseñado para dar solución a los nuevos paradigmas de transporte que surgirán en las ciudades por la convivencia entre los drones y los vehículos aéreos tradicionales. Este sistema de movilidad aérea inteligente se desarrolla en cuatro niveles y el entorno de simulación de Rozas contribuirá a avanzar en el desarrollo de este marco regulatorio europeo y global.



Consulta al mercado

Previamente a sacar a concurso la licitación se hizo una consulta al mercado y participaron siete empresas y consorcios.