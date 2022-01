Regina Polín defiende que se hizo lo "correcto" en la supresión del GES

La desaparición del GES de Guitiriz sigue de actualidad, esta vez por una investigación en la que tanto la exalcaldesa Regina Polín como el exsecretario municipal afrontan un posible delito de prevaricación administrativa, tras la supresión de este servicio, primero a través de un Erte y después de un Ere.

El juzgado vilalbés, tras una "denuncia anónima", como precisó Polín, ha abierto diligencia para esclarecer si se cometió alguna ilegalidad punible al presentar los expedientes de regulación.

La exalcaldesa Guitiriz, que estaba llamada a declarar este jueves para explicar su gestión en este asunto, aunque finalmente su comparecencia se ha aplazado, aseguró mostrarse "tranquila" ante esta investigación, al entender que en aquel momento "se fixo o correcto".

"Tiñamos información de que era viable presentar un Erte", recuerda, aunque luego se comprobó que los asesores consultados cometieron un "error", al no tener un cuenta un cambio en la normativa, a través del que se fijaba que las administraciones no podían presentar Ertes, "e por iso se pasou ao Ere", explica. Polín incide además en que se decidió no renovar el servicio, lo que se llevó a pleno, al "deixar de ter o convenio coa Xunta".

Desde el Concello de Guitiriz precisan que el juzgado les solicitó documentación sobre estos procesos, que ya se remitió y se recuerda que las investigaciones previas fueron archivadas, sin que se fijasen responsabilidades penales o administrativas. Sin embargo, el juzgado sí declaró nulos los despidos de trabajadores del GES, por lo que el Concello tendría que readmitirlos, abonándoles los salarios no percibidos (desde mayo de 2019, cuando se hicieron efectivos los despidos, hasta diciembre de ese año, cuando se produjo el fallo judicial en el caso de cinco de ellos), o abonar la indemnización correspondiente. .

La actual alcaldesa, Marisol Morandeira, decidió no recuperar el GES y recordó que de los siete trabajadores afectados por su supresión y tras los fallos judiciales, para tres se crearon plazas en la RPT y que otros cuatros se incorporaron como personal indefinido, si bien tres de ellos están en excedencia.