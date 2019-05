Polín acusa a la Xunta de frenar el inicio de las obras de la Casa da Botica

Como La historia interminable de Michael Ende pero en la versión esperpento de Valle-Inclán. Así catalogó este jueves la alcaldesa de Guitiriz, Regina Polín, el periplo de "desencontros incribles e demoras inxustificables" que afronta el proyecto para convertir la Casa da Botica en una residencia de mayores, un servicio necesario al haber "máis de 60 persoas de Guitiriz en residencias de Lugo, Ourense e Coruña" y otros vecinos sin prestación.

Polín criticó la "falta de sensibilidade" de la Xunta, ya que, no solo no ha concedido aún "a esperada autorización de viabilidade" para iniciar unas obras que fueron adjudicadas hace más de un mes a la empresa Joca, sino que ha requerido a la Diputación dos nuevos informes, "de non duplicidade e de viabilidade económica".

"Da Deputación dinme que os informes non son necesarios", precisa la regidora, que alude a la entrada en vigor de una nueva normativa en enero de este año "que di que non son precisos, e todo está recollido no convenio asinado entre a Deputación e o Concello".

"Esta sorpresa final denota o interese por demorar o informe de viabilidade", asegura Polín, que detalla otras incidencias previas en el año transcurrido de negociaciones entre Xunta y Diputación, recordando que el pasado 13 de mayo a ella misma, por teléfono, desde la Administración autonómica le aseguraron que "estaba completa a documentación".

La alcaldesa dice que esta misma semana se requirieron nuevos informes "non necesarios"

POL. Y de una residencia de mayores impulsada por la Diputación cuyas obras no se dan iniciado a otra a punto de entrar en funcionamiento, ya que el ente provincial aprobó este jueves el ingreso de los 13 primeros usuarios del geriátrico de Pol, que se espera que puedan acceder a las nuevas instalaciones la próxima semana.

Siete de los futuros residentes son vecinos de Pol "que non desfrutan de ningunha atención", otros tres también son polegos que ahora estaban "noutras residencias ou vivendas comunitarias privadas" y dos proceden de municipios próximos.

Desde la Diputación se recuerda que están abiertas las solicitudes tanto para el servicio de Pol como para los de Ribadeo, Trabada y A Fonsagrada. Los precios de las plazas se fijan en función de la capacidad económica de cada usuario, dejando libre siempre un 25% de sus ingresos y concediendo ayudas para costear la estancia.

Balseiro asegura que se impide a los servicios de inspección visitar la residencia de A Fonsagrada

El delegado de la Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro, aseguró este jueves que la Diputación impide desde el pasado mes de abril "que os servizos de inspección da Xunta de Galicia concerten a visita á residencia da Fonsagrada", un trámite "imprescindible" para que la Consellería de Política Social conceda el permiso de inicio de actividad (PIA) para poder poner en marcha el centro.



"Os que parece que non queren que abra a residencia son eles", dice Balseiro, cuestionando las declaraciones de varios dirigentes del PSOE "botándolle a culpa á Xunta por este bloqueo" y pidiendo que se fije "data e hora" para realizar la inspección.



El diputado Álvaro Santos salió al paso de estas declaraciones, asegurando que "tiveron dende o ano 2015, que solicitamos dende o goberno da Deputación o PIA para abrir a residencia da Fonsagrada, para facer a inspección".