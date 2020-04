La Policía Local de Vilalba amplía su plantilla con tres agentes en prácticas

El cuerpo de la Policía Local de Vilalba cuenta desde el mes de marzo con cuatro miembros más después de que culminara el proceso selectivo de una oferta de empleo público iniciada en diciembre de 2018. Una vez finalizado, se nombró a tres personas como agentes en prácticas y a otra más como funcionario de carrera, que se unen a las otro ocho plazas que están ocupadas actualmente.

Los tres primeros forman parte de la plantilla vilalbesa desde el pasado 12 de marzo, después de que el Concello notificara por un decreto de alcaldía del día 10 su nombramiento, tras superar un sistema de oposición. Los nuevos agentes ya empezaron a trabajar a pie de calle, ya que, al decretarse el estado de alarma poco después de su nombramiento, hubo que invertir el orden de la formación que deben recibir.

Así, la norma indica que los policías en prácticas deben acudir a la Academia Galega de Seguridade (Agasp) para realizar un curso de formación que tiene una parte teórica, con una duración de seis meses, y otra práctica, de dos. Sin embargo, al clausurarse todos los centros formativos, se invirtió el orden, de manera que están realizando ahora la parte práctica y después retomarán la teórica para poder incorporarse definitivamente después a sus plazas.

Por otro lado, en la misma oferta de empleo público se incluía cubrir otra vacante en la plantilla de la Policía Local de Vilalba, a través de un sistema de acceso por concurso para movilidad. Una vez finalizado el proceso selectivo, la Agasp nombró a otro agente como funcionario de carrera que deberá tomar posesión en el plazo de un mes, dentro del que, además, deberá poner en conocimiento del Concello vilalbés si opta por el puesto de origen, en el Ayuntamiento de Pontedeume, o el de destino, en Vilalba.

"De momento non sabemos que decisión tomou, aínda que el tiña pedido vir para Vilalba", indicó la concejala responsable de régimen interno, Marta Rouco, que añadió que, en caso de incorporarse este cuarto agente, la plantilla estaría formada por doce policías.

En este sentido, explicó que actualmente hay cuatro policías titulares, tres auxiliares y el jefe del cuerpo en la localidad, que fueron las que quedaron después de que se produjeran varias bajas por jubilación en los últimos años. Esto hizo que se viera reducido el servicio que ofrecen los policías vilalbeses, principalmente en cuanto a los servicios nocturnos. "Antes habíao todos os días e agora só as noites dos venres e dos sábados", apunta Marta Rouco.

Existe la recomendación de que haya 1,8 policías por cada 1.000 habitantes

La edila vilalbesa lamentó la situación, que se ve agravada ahora por "non ter a RPT feita". "Ao estar pendente, non se fixo no seu momento a convocatoria das prazas que quedaban libres e todo se foi arrastrando", explicó.

A esto hay que sumar que en la plantilla que ya había fija hay actualmente dos policías de baja y otro pendiente de si le conceden un permiso para estar exento del servicio. "El servicio se está manteniendo con un jefe, un policía, o dos, dependiendo de la resolución de esa petición, tres auxiliares y los tres funcionarios en prácticas, a los que aún les faltaría el curso teórico", explica el sargento de la Policía Local vilalbesa, José María Alonso.

Recientemente, la capital chairega contó con tres auxiliares de policía, que prestaron servicio en el municipio durante un periodo de seis meses, lo que sirvió para paliar momentáneamente la situación de escasez de efectivos.

Alonso recordó que, según se recoge en el decreto 243/2008 por el que se desarrolla la Ley 4/2007 del 20 de abril de coordinación de policías locales de la Xunta de Galicia, existe la recomendación de que haya 1,8 policías por cada 1.000 habitantes.

Aplicando esta regla numérica y atendiendo a la población con la que cuenta el ayuntamiento de Vilalba, que según los datos del Instituto Nacional de Estadística en 2019 era de 14.072 personas, la plantilla de la Policía Local debería estar formada por 25 agentes, una cifra muy alejada de lo que es la realidad actualmente.