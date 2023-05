Un polense denuncia la paralización de una licencia municipal para rehabilitar su casa

Un vecino de Pol denuncia que tiene paralizada una licencia de obra municipal para rehabilitar su casa en Mosteiro, una vivienda que fue dañada en 2017 cuando el Concello derribó la contigua.

El suceso acabó en los juzgados, según recuerda Manuel López Gallego, quien logró una indemnización de 32.000 euros que destinará a reparar los desperfectos ocasionados en la medianera que unía ambas edificaciones.

Este vecino de Pol solicitó, después de cerrar el capítulo judicial, la licencia de obra municipal, para lo que le fue requerida una serie de documentación y permisos que, según afirma, ya habría presentado en el registro municipal.

Estado en el que quedó la medianera. EP

"Do informe da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural encargouse de pedilo o Concello, que xa tivo resposta. Eu pedín autorización de obra á Confederación Hidrográfica Miño-Sil e á Deputación, con resposta favorable do mes de febreiro en ambos casos", indica el afectado, que defiende que lo único que faltaría ahora es la firma del regidor, Lino Rodríguez Ónega, algo que no obtiene "por unha cuestión puramente persoal", asegura.

"Dixéronme que agora só depende da súa firma e que falase con el. Pero levo cinco anos sen facelo. Así que presentei un escrito a finais de abril, e non obtiven ningunha resposta. E o tempo corre...", reflexiona el hombre, en alusión al plazo de un año que le concede la Diputación y la Confederación Hidrográfica para ejecutar la obra en su vivienda.

"Xa teño falado co construtor, e ademais de amañar a medianeira, que leva apuntalada dende o ano 2018, tamén quero sustituir o tellado, que afundiu despois do derribo", explica molesto Manuel Gallego, tras un periplo de más de cinco años desde que el Concello dañó la vivienda familiar que heredó y en la que nació y que ahora quiere arreglar en cuanto tenga esa licencia "que non da chegado".