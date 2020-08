Polémica en Vilalba polas imaxes dunha aglomeración de mozos ante un local

Un vídeo, que mostraba unha aglomeración de mozos sen respectar as distancias de seguridade diante dun local de ocio nocturno en Vilalba, correu como a pólvora a través das redes sociais, onde numerosos veciños condenaron a actitude das persoas que saen nas imaxes, gravadas preto da medianoite do venres ao sábado. Algúns afirmaron que non é a primeira vez que ocorre.

Desde o Concello aseguran que tomarán medidas e se incrementará a vixiancia das forzas da orde, solicitude que, segundo di a alcaldesa, Elba Veleiro, xa foi remitida á subdelegación do Goberno.

Así mesmo, a rexedora recoñece que non é algo habitual, se ben é certo que na noite deste venres "xuntouse bastante xente, en parte porque o local só permitía a entrada escalonada", e fai un chamamento á "responsabilidade individual, para que se tome conciencia de que se pon en xogo a saúde de toda a sociedade".

Ata o lugar desprazouse a Garda Civil e a Policía Local, que mantiveron a vixiancia ao longo da noite no centro da localidade. "No seu coñecemento está que a etapa de informar pasou, polo que se se dá o caso, abriranse expedientes sancionadores", apuntou Elba Veleiro, quen cifrou en máis de medio cento os expedientes abertos en Vilalba nas últimas semanas polo uso indebido da máscara.