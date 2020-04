Polémica por unha proposta de sanción por ter a un veciño comendo na casa en Meira

Un veciño de Meira, propietario dunha casa de turismo rural, lamenta que fora proposto para sanción por ter a outro comendo na súa casa, ao que o unen algúns lazos familiares, e saltándose supostamente o confinamento. "Come con nós sempre, é un home que vive só e que non cociña, é coma un máis da familia", defende o hostaleiro, quen tamén asegura que o seu local permanece pechado dende o pasado 14 de marzo.

Os acontecementos remóntanse a este sábado, cando a Garda Civil de Meira propoñía para sanción aos "comensais" que se atopaban na casa de turismo rural, unhas instalacións nas que reside a familia propietaria a diario. É por iso que o dono afirma que os presentes eran tan só os residentes do domicilio e máis este veciño, que fora levado por un irmán seu ao non poder desprazarse andando dende a súa casa, a un quilómetro do lugar dos feitos.

"Agora teño que levarlle eu a comida, pero quen lle lava os pratos?", di o afectado, quen mostra a súa preocupación pola situación dunha persoa que vive soa e á que considera que lle estaba facendo "un bo labor".

Este meirego ve inxusta esta proposta de sanción e afirma que tomará medidas legais, xa que non sería a primeira vez que recibe unha sanción polo que entende como "causas inxustificadas".