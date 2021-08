Pol da un cálido último adiós a José Ramón Ónega, su gran embajador

La carballeira de Mosteiro, esa por la que el político y escritor José Ramón Ónega deseaba pasear y paseaba cada vez que regresaba a su casa natal, fue este sábado el lugar en el que decenas de amigos y polenses quisieron arropar a la familia del hijo predilecto de Pol, fallecido el pasado 7 de febrero a causa del covid-19, para darle su último adiós.

Un homenaje póstumo en una misa de funeral tras la que sus cenizas, y las de su hijo, José Ramón Ónega Coladas-Guzmán, "Monchito", finado 19 días antes, fueron trasladadas al panteón familiar para quedar así, para siempre, unidas a su lugar de origen.

Fueron muchos los que quisieron estar en la despedida al que fue director de la Casa de Galicia en Madrid desde 2009 -entre ellos, por ejemplo, el vicepresidente segundo de la Xunta y conselleiro de Economía, Francisco Conde, y el secretario xeral de Presidencia, Álvaro Pérez López-. Y muchos los que se emocionaron en un acto en el que no faltaron las referencias a las "cualidades, humanidad y bonhomía" de Ónega.

"Ayudó en la medida de sus posibilidades y desde su cargo a quien lo necesitaba. Fue un hombre de concordia, de diálogos y de buscar acuerdos, por lo que despertó simpatía entre personas de distinto signo político. Y sin perder su sencillez y cercanía ni olvidar sus raíces", destacó durante la homilía el sacerdote y familiar del finado, José Luis Regueiro.

Su hermano y también hijo predilecto de Pol, Fernando Ónega, intervino para ofrecer unas sentidas palabras a su cuñada, María Esther, y, sobre todo a su hermano, al que calificó de "cabaleiro" y "faro de exemplaridade". "Con José Ramón foise, en palabras de Alberto Núñez Feijóo, o mellor embaixador de Galicia. Foi un galego do que a nosa terra pode presumir", dijo.

Finalizó su intervención dirigiéndose, emocionado, a José Ramón. "Non te puiden ver naquel hospital, nin despedirme, igual que miles de pais, irmáns e fillos por culpa deste maldito virus. Pero case foi mellor, e así non te vexo nesa urna, senón como te vin sempre, como o irmán a quen quería imitar, o que tanto me ensinou. Eu sempre quixen ser coma ti. Eres un grande de Pol, que é como dicir un grande de España", concluyó.

A continuación, el regidor polense, Lino Rodríguez, se dirigió a los presentes y, muy emocionado, recordó la figura de un vecino ilustre con el que todos tenían mucho trato. "Era embaixador de Galicia, da provincia de Lugo e do seu querido concello de Pol, a onde volvía cada ano. Se nos poidese ver, seguro que nos daría por ben feito non só este acto, senón tamén a aprobación gustosa de facelo neste lugar, na súa carballeira, pola que tanto lle gustaba pasear", señaló.

Destacó su cercanía y carácter "afable, non só aquí, senón tamén en Madrid" y su "entrega e eficiencia". Y afirmó: "Hoxe está na memoria e corazón de todos e así seguirá, rexio como estes carballos que nos acubillan".