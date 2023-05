O poeta volve ter convidados na casa

"Apurade e collede as cousas, que xa vén o autobús, correde!". Estas palabras cheas de ilusión e responsabilidade resoaban o pasado xoves no vestíbulo do IES Poeta Díaz Castro de Guitiriz ante a chegada dos 58 alumnos do ciclo superior de Turismo do IES Rosalía de Castro, de Santiago de Compostela. Uns novos convidados acudían para coñecer máis da vida e da procedencia do escritor que lle dá nome ao centro, no seu lugar de nacemento, O Vilariño, nos Vilares.

E é que este ano volveu o roteiro Un neno da aldea, despois dun parón por mor do covid, e con el as viaxes ao Vilariño para compartir unha mañá con rapaces doutros centros e amosarlles a vida de Díaz Castro a través de actividades lúdicas dirixidas polos propios alumnos guitiricenses. Os escolares de 3º da Eso convértense así en guías, en responsables de loxística ou nos encargados de explicar e dirixir as tarefas, todo coa supervisión e coordinación da xornalista e historiadora Cristina de la Torre e de profesores do centro.

De inicio, os estudantes do IES Rosalía de Castro chegaron ao instituto, onde tiveron un recibimento por parte do alumnado no que lles agradecían a súa presenza e comezaban coa explicación da figura do poeta, ao que se lle adicaron as Letras Galegas no 2014, mesmo ano no que naceron os roteiros. Acto seguido tocaba subir ao autobús, onde os santiagueses tiveron acompañamento chairego para proseguir coas explicacións e que o desembarco no Vilariño fose dinámico e non houbese ningunha dúbida.

Xogo do limbo no Vilariño. D.CENDÁN

Na súa chegada á aldea natal de Xosé María Díaz Castro tocou xuntar versos da súa obra para conformar así catro grupos segundo a cor das cartolinas: o equipo verde, o laranxa, o rosa e o amarelo. A partir de aí, cada un tivo un guía que lles entregou un mapa, no que tiñan a orde para visitar as catro postas.

O equipo laranxa comezou ao lado da capela, onde, sen esperalo, remataron inmersos en xogos tradicionais coma o limbo, a cadea, a corda e a pita cega, que os transportaron "á infancia, cando xogabamos en educación física ou no recreo", comentaban entre eles.

Iago Rodríguez, un dos alumnos organizadores, decántase por esta parada. "A min é a que máis me gusta, ver todos os rapaces rir e competir entre eles é moi divertido", expón, á vez que apunta que "este tipo de actividades que te sacan das aulas están moi ben, e tamén se aprende moito".

Subindo cara á que foi casa de Díaz Castro, outros grupos realizaban tres actividades distintas. Unha delas, identificar e calcular a idade de árbores, outra, responder preguntas sobre elementos dunha eira para obter pistas e descubrir un crime, e outra sobre a infancia no rural e sobre a do poeta, diante da vivenda na que el mesmo se criou.

Actividade fronte á antiga vivenda de Díaz Castro. D.CENDÁN

Esta última foi a que máis simpatías espertou, superando incluso a dos xogos populares. Lucía Canteiro, unha das encargadas da mesma, apuntaba que "o mellor é que a xente que vén aprende cousas sobre Díaz Castro, algo importante dada á súa relevancia".

Tamén tivo impacto a das árbores, onde os convidados puideron ver algúns que "xa estaban aquí cando vivía Díaz Castro", exclamaban, sorprendidos.

Para Uxía Crespo, unha das estudantes visitantes, a actividade da eira foi "a máis entretida". Tamén dixo que "aprender cousas sobre Díaz Castro foi moi interesante e o roteiro está moi ben. Hai que felicitar os rapaces polo seu traballo e pola amabilidade e o esforzo que demostran".

Foto de grupo cos alumnos do Francisco Aguiar. D.CENDÁN

FÁBRICA DE POETAS. Non foi a única visita do día, xa que 52 alumnos do IES Francisco Aguiar de Betanzos descubriron lugares de Guitiriz nun paseo literario ligado á figura de Díaz Castro e á súa relación co pobo, coa realización do roteiro Fábrica de poetas. Neste curso, o instituto recibirá máis visitas os días 16 e 25 deste mes, no que remata a actividade.