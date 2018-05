El poeta chairego Xosé Otero Canto recibe dos nuevos premios literarios

El poeta de Ponte de Outeiro Xosé Otero Canto, un clásico entre los premiados de los certámenes de los concellos chairegos, acaba de sumar dos galardones más a su extenso currículo, uno en Ourense y otro en el Concello de Ames.

El primero, el de Ourense, lo ganó con Sinódica luz, un poemario con más de mil versos -más de cien páginas- que será publicado por la Editorial Cuestión de Belleza, que se estrenaba este año con el I Premio de Poesía Galega.

"En realidade son dous poemarios, un fala da luz e outro da sombra", expresa el poeta, optimista con este nuevo reconocimiento. "O premio é a publicación e é moi positivo para un poeta, porque conseguir a publicación dun traballo xa é todo un luxo", expresa Otero Canto.

La primera parte de Sinódica luz se divide en varios capítulos -Eido do gozo, Eido da soidade, Eido do baleiro y Eido do desacougo- en los que el autor habla sobre las emociones, los sentimientos y los cambios, que como la luz, dice, se van experimentando. "É unha percepción para cada individuo", indica Otero Canto.

La segunda parte, bajo el título de Mar global, es un poemario sobre la globalización, "en contra do capitalismo infernal", "unha reivindicación da clase media en contra dos poderes fácticos do capital", explica el autor, que indica que esta parte de oscuridad engloba 31 poemas sin título, precedidos solo por dígitos romanos.

A mayores del galardón logrado en Ourense, que el autor acaba de recoger estos días en un acto celebrado en la Librería Eixo, Otero Canto consiguió este año otro más, concretamente el primer premio, en la categoría de poesía de mayores de 18 años, del XV Certame Literario convocado por el Concello de Ames.

"É un nivel máis pequeniño, pero tamén está ben", dice con humildad el poeta de Ponte de Outeiro, que explica que en este caso el trabajo galardonado fue Somos nós.

"Era un poema máis extenso, de máis de cen versos e tiven que reducilo, co difícil que é amputar un poemario", explica el autor, al tiempo que indica que la temática es una retrospectiva de los gallegos desde los años 50 hasta la actualidad.

El premio, que recogerá este jueves en Ames, incluye una recompensa económica de 280 euros. "Ademais estas convocatorias sempre serven para darte a coñecer entre o público e para mostrar a túa obra", concluye el Otero Canto.