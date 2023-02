Clara Martín: "Poder participar nas Xornadas Rosalianas é un orgullo"

A arte como fío condutor dunha traxectoria, a da verinesa Clara Martín, extensa na que dominou e domina varias vías de expresión que xurdiron na súa adolescencia e foron aflorando ao seu ritmo, ata saír á luz, sendo a primeira a poesía, a segunda a prosa, a terceira o teatro, e a cuarta, e, de momento, a última, o colaxismo e a ilustración. Esta última emanou na pandemia, cando, o que antes era algo máis orientado a agasallos e a amosar con xente de confianza, pasou a ser público e estar visible para o desfrute de todos.

Como é o nacemento da súa mostra Lieders?

Eu xa tiña unha colección pequena de obras como homenaxe propia a Rosalía de Castro, con colaxes en referencia a ela, que facía cada febreiro. Mais foi a invitación de Luz Airado para participar nestas segundas Xornadas Rosalianas o que me levou a ampliala.

Deulle moitas voltas ao título?

Non. Lieders foi un escrito que me gustou sempre moito, xa que é unha declaración de intencións, tan feminista, no ano no que Rosalía ía casar con Manuel Murguía, que me impresiona moito.

Clara Martín. EP

Que características teñen as pezas da mostra?

Son 30 pezas cuxo fío condutor son, en todas elas, os manuscritos inéditos de Rosalía de Castro, que dan moito xogo e están plasmados no fondo das obras. Estes contrapóñense con motivos contemporáneos, sacados de revistas, que é o material que emprego para isto, xa que son moi coloridas.

A idea de facer unha mostra grande con Rosalía de Castro como protagonista naceu agora?

Non, era algo que viña xa de antes, os poemas inéditos eran tan gráficos que tiña ganas de empregalos. Esta oportunidade foi o empuxón final que fixo que a idea se convertese en realidade xusto agora. E iso que me colleu algo apurada, pero din rematado (ri).

Que significa para vostede Rosalía de Castro, e ter a oportunidade de participar nestas xornadas na súa honra?

É a miña referente dende a infancia, ademais de ser das primeiras ás que lin. Para min é a visualización da muller literata, unha figura que nos axuda moito ás mulleres e que fixo moito por nós e por Galicia. Foi algo que naceu comigo, e é sempre unha referencia para min. E poder participar nestas Xornadas Rosalianas e todo un orgullo para min, paréceme unha iniciativa moi boa e moi bonita.

Expuxera ou presentara xa algún traballo en Vilalba?

Non. Esta vai ser a primeira vez, e estou moi contenta, faime moita ilusión presentar a mostra alí.

Como foron os seus comezos facendo colaxes?

Comecei na adolescencia, xa que é unha técnica moi estética e chamoume á atención. Ao principio empregábaa máis para min, para facer agasallos e cousas dese estilo. Na pandemia, por mor da situación e do confinamento, comecei a facer máis e a sacalos á luz en redes sociais. Tiveron moi boa aceptación, e unha cousa foi levando á outra.

Ese salto era algo que tiña en mente ou foi a raíz da pandemia?

Era algo no que non pensaba moito, son unha persoa que vai traballando segundo se dan as situacións e o que me vai saíndo. Hai que aproveitar o que a vida che vai poñendo por diante, e no meu caso, sempre coa arte como foco.

Xa colaborara coa Nova Poesía Guitirica noutra ocasión, nunha exposición na Casa Habanera de Guitiriz. Como fora a experiencia?

Estivera moi ben, teño un recordo moi bo desa mostra. Foran 30 colaxes tamén, que ilustran o libro Uterus siue uolua, de Xulio Pardo de Neyra. Facelo na Casa Habanera fora moi bonito.