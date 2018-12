Los partidos políticos con representación en Vilalba se unieron este martes en el pleno para ser aliados en la lucha contra la velutina, tras aprobar una moción del PSOE que el PP condicionó a la retirada de un punto.

Después de un pequeño tira y afloja sobre la importancia de instar al Ministerio de Agricultura o no sobre la problemática de esta especie invasora, el tercer punto quedó fuera -el PSOE anunció que instarían ellos en nombre del partido- y el acuerdo incluyó los dos primeros. Por parte del Concello de Vilalba, un "compromiso de acción" para organizar actividades de divulgación y formación, y en nombre de todos los grupos, instar a la Xunta de Galicia para exigir más medios y dotación de material, que el propio regidor, Agustín Baamonde, definió como "deficitario", al tiempo que cifró en más de 200 el número de nidos que Protección Civil lleva retirados este año en el municipio.

En un pleno con más unanimidad de lo habitual y con el primer salto hacia las nuevas tecnologías -los concejales estrenaron las tablets en las que recibirán toda la documentación e incluso votarán-, se consiguieron más acuerdos. Así, no sin algo de polémica, se aprobó con el apoyo de todos la entrada en vigor del convenio de los trabajadores municipales o el proyecto para el acondicionamiento de la Avenida Terra Chá.

También recibió todos los votos a favor la moción del PSOE que exigía la entrega de la documentación a todos los grupos -Baamonde anunció que con el nuevo sistema informático este tema deberá "quedar resolto"- y la que solicitaba la regulación del cementerio municipal. El gobierno local aseguró que ya se está trabajando para regular el régimen interior y sacar a licitación la gestión.

Pero no todo fueron acuerdos. Las mociones de Vilalba Aberta para que los vecinos afectados por las problemáticas del agua no tengan que pagar los recibos posteriores al 1 de octubre o la idea de que las casas de Cuart de Poblet se destinen a víctimas de violencia de género no salieron adelante. La primera, porque "xuridicamente non é viable", en palabras del alcalde. La segunda, porque aún no se completó la desafectación del inmueble y porque el PP y el PSOE defendieron que podría implicar poner "un foco" en las víctimas.

"Das 53 vítimas de violencia que atendeu o CIM no municipio ningunha solicitou este servizo. Só en Lugo se conta con pisos tutelados e o IGVS ten adxudicación directa nestes casos", dijo la edila Patricia Teijeiro, que aseguró que se concedió uno a una vilalbesa en 2017 y otro se tramita en la actualidad.

El museo ¿Referente u olvidado?



El diputado de En Marea Miguel Anxo Fernán Vello se reunió con el director del Museo de Prehistoria e Arqueoloxía, para el que solicitará una partida en los presupuestos del Estado. Vilalba Aberta presentó en el pleno una moción para blindar y aumentar la cuantía que aporta el Concello. No se aprobó.