El pleno rechaza el proyecto de Adif para suprimir los pasos a nivel en Parga

Los cinco partidos con representación en la corporación de Guitiriz respaldaron el viernes una moción defendida por el BNG para rechazar el proyecto presentado por Adif para suprimir los pasos a nivel de Parga.

El texto incluía no solo rechazar el proyecto, sino también la petición de que se redacte otro que recoja que la vía se desvíe por fuera del pueblo. Esta es la única opción que contemplan los vecinos, tal y como se lo transmitieron tanto al BNG como al PP en sendas reuniones informativas convocadas por estos partidos al conocerse la propuesta.

El portavoz del BNG, Xosé Lois González Souto, Pereira, incidió además en la necesidad de que cualquier decisión que se tome sea consensuada con los vecinos y principales afectados, que deben estar informados de los avances en las negociaciones.

"Non ten sentido asegurar a seguridade dunha vila desfacéndoa", sentenció Pereira, recordando que la opinión generalizada es que la construcción de un paso subterráneo para vehículos en el centro del pueblo y de dos elevados para peatones en los extremos de la localidad, así como el vallado de la vía, solo contribuirán a dividir Parga en dos.

"Nós non imos ir en contra do pobo de Parga, son os que teñen que decidir e nós apoiaremos o que eles queiran", dijo el popular Xosé María Teixido, mientras el edil no adscrito Jordi Blengua calificó esta decisión como "trascendental para el futuro de Parga", al tiempo que defendió que "el desvío de la vía por la zona norte parece como la alternativa más lógica".

"Non se pode dividir Parga en dous", indicó el independiente Jesús Veres, quien ve necesaria una reunión con Adif, por la que también se interesaron el resto de grupos.

La alcaldesa, Regina Polín, aseguró que "nunca imos aprobar un proxecto do que a veciñanza non estea a favor", y avanzó que ya ha solicitado una reunión con Adif, que aún no ha respondido. Polín explicó además que Adif había remitido nuevamente el proyecto para someterlo a votación plenaria y, tras consultar la validez de la votación con la secretaria, todos los grupos aceptaron que el hecho de rechazar la moción implicase también rechazar el proyecto, sin necesidad de llevarlo de nuevo a pleno.

CASA DA BOTICA. Donde no hubo acuerdo posible fue en la aprobación del convenio de colaboración con la Diputación para que esta rehabilite la Casa da Botica como centro de atención a las personas mayores. El grupo de gobierno logró aprobar el punto solo con sus seis votos, tras la abstención de Blengua, Pereira y Veres y con cuatro votos en contra del PP.

La alcaldesa defendió la necesidad de la residencia, punto en el que todos coinciden, y la idoneidad del lugar, con la que solo el BNG está de acuerdo. La oposición tildó el acuerdo de "electoralista", ya que la obra debe estar finalizada en mayo de 2019, y planteó cuestiones como quién va a asumir la dotación de mobiliario o la gestión, así como de quién será la titularidad, a lo que Polín respondió que municipal, ya que la Diputación solo ejecuta las obras.