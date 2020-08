El pleno de As Pontes da luz verde a la cooperativa de las cien viviendas

El pleno del Concello de As Pontes, con los votos a favor del PSOE y el PP, dio luz verde a la aprobación provisional del proyecto de modificación puntual de las normas subsidiarias del Canal IV que permitirá la construcción de una cooperativa de cien viviendas, que supondrá una inversión de 20 millones de euros.

La modificación, que se aprobó en una sesión extraordinaria urgente, permitirá ajustar la norma urbanística en el ámbito del Canal IV, vigente desde el año 1985, y transformar terrenos rústicos en suelo urbanizable.

La Sociedade Cooperativa Galega Canle IV de As Pontes, que preside Xaime Castro, compró el terreno, que era titularidad de Endesa y que está ubicado en las proximidades de la pista de karts, en el año 2015 por algo más de dos millones de euros.

Tal y como explicaron desde el Concello, que ven en esta cooperativa un "proxecto estratéxico e de interese público no municipio", la modificación urbanística cuenta con "informes sectoriais favorables de todos os órganos consultados" y sobre ella ya no cabe interponer ningún recurso. El BNG, sin embargo, decidió abstenerse, a la espera de informes que garanticen que no haya problemas en el futuro. "Xa que o dilatamos tanto é mellor non facer as cousas ás présas", dijeron.

"Esta modificación permitirá dar resposta ás necesidades da veciñanza, ofrecéndolle a un centenar de familias a posibilidade de construír as súas propias vivendas, favorecendo o asentamento de poboación. Son cen veciños e veciñas que creen neste pobo e que están dispostos a realizar un dos maiores investimentos urbanísticos da provincia, nuns momentos que non son os mellores para o pobo das Pontes", destacó el edil de urbanismo de As Pontes, Antonio Alonso, que remarcó que este proyecto no le quita edificabilidad a ningún ámbito urbanístico del municipio.

"Serán os socios os que asuman os custos do proxecto, valorado en 20 millóns de euros, non tendo o Concello que facer fronte a ningún gasto. Ademais a construción da cooperativa vai xerar moito movemento económico durante anos, é un orgullo que haxa veciños e veciñas que aposten, deste xeito, polo futuro das Pontes", insistió Alonso, que incidió en que además, el proyecto le permitirá al Concello obtener nuevos equipamientos, zonas verdes, sendas peatonales y un nuevo tramo de carril bici. Así mismo, las arcas municipales obtendrán un 10% del aprovechamiento neto de la viviendas, algo que "repercutirá de xeito positivo no conxunto de toda a veciñanza".

Los impulsores de la cooperativa, que esperan que la edificación de las viviendas se pueda iniciar en este 2020, valoran un paso más en un proceso que se alarga ya durante muchos años. Todas las viviendas serán individuales y unifamiliares y el presupuesto de cada una rondará los 150.000 euros. La cooperativa contará con espacios comunes de uso público, como un parque central o un local social.