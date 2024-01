El pleno demanda un nuevo plan económico e industrial para el futuro de As Pontes

El Concello de As Pontes demandará a la Xunta y a Endesa la firma de un nuevo plan de desarrollo económico e industrial para paliar los efectos del cierre de la central con la finalidad de favorecer la creación de empresas y la diversificación del tejido productivo en la localidad. Para eso, urgen la convocatoria de la Mesa para o Impulso da Actividade Económica das Pontes.

Los votos a favor del PSOE y el BNG dieron luz verde a la moción presentada por los nacionalistas, que pusieron el foco en el Plan de Desenvolvemento Económico-Industrial para As Pontes (PEAS) 1997 y 2012, que nació para tratar de buscar alternativas al cierre de la mina. La explotación se clausuró en 2007 y a través de este plan, capitaneado por la Xunta y Endesa y en el que también participaban los tres sindicatos (CC.OO, UGT y CIG), se hicieron grandes inversiones, que incluyeron además de ayudas a nuevas empresas, la creación de suelo industrial o la mejora de carreteras.

El PSOE, que en un primer momento quería solicitar la retirada de la moción para poder reunirse antes con la Consellería de Industria, votó a favor del plan y defendió la necesidad de involucrar en una mayor medida a Endesa.

"O plan anterior foi un bo plan, tiña carencias, como que o Concello debe estar presente e non ter que conseguir a información a través dos sindicatos", indicó el regidor, Valentín González Formoso, después de que la concejala de Industria, Ana Pena, hiciese público que la eléctrica tiene paralizado el Futur-E "ante o inicio do trámite da chimenea como BIC", ya que el plan de futuro que presentaban para As Pontes buscaba atraer empresas a los terrenos donde se asienta la propia central.

"O Futur-E é un intento de quedar ben cun plan que non cumpren", sentenció el alcalde, que recordó que Endesa había anunciado una central de residuos que "nunca chegou a plantexar" y una central de hidrógeno verde 2que non presentou nin ás axudas", auque sí reconoció que fue la propia eléctrica la que captó el proyecto de Sentury Tire para el municipio y que también ayudó a captar el de la planta de Ence, además de que está vendiendo parcelas para la creación de un pequeño polígono industrial en A Balsa.

Desde el BNG hicieron hincapié en la necesidad de una "alternativa". "O convenio de Transición Xusta non funciona, só en Andorra, y el Futur-E está en mans dunha única empresa", dijeron, al tiempo que mostraron su sorpresa ante la paralización del plan promovido por Endesa, que nace, recordaron, de un acuerdo de Estado firmado con el Ministerio de Trabajo, el Miteco y los sindicatos CC.OO. y UGT.

El PP, por su parte, votó en contra de la moción ante la negativa de los otros partidos a la enmienda que proponían para incluir al Miteco en este plan, y volvió a instar al equipo de gobierno, a través de una moción, a convocar al comité de crisis, respaldado por el BNG.

Una vez más desde el PSOE defendieron que ya no es un organismo necesario tras la creación de la Mesa polo Impulso das Pontes, en la que están representadas también la Xunta y el Ministerio, y a la que se remitieron para abordar otra de las mociones del BNG que no se aprobó sobre las concesiones del agua para nuevas iniciativas y proyectos industriales.