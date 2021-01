El pleno de Begonte aprueba solicitar la unificación de los dos colegios a la Xunta

El pleno de Begonte celebrado este viernes aprobó por mayoría, con los nueve votos a favor del PP y dos en contra del PSOE, remitir la solicitud a la Consellería de Educación para unificar los colegios de Begonte y Baamonde, la desafectación de este último y la creación de un conservatorio en sus instalaciones. La propuesta sale adelante en medio de una tormenta de críticas que llegan desde oposición, asociación vecinal de Baamonde y Anpa de esta localidad, que sostienen que el gobierno local "non escoita os veciños".

Los populares presentan esta solicitud tras "constatar que ambos colexios están infrautilizados" debido al bajo número de alumnado que obliga a agrupar cursos –en el Ceip Virxe do Corpiño hay 65 niños y en el de Baamonde, 30–, y que la mayoría de los matriculados en este último, unos 18 según el Concello, pertenecen a Pígara y Soexo, de Guitiriz, por lo que la idea es "integrar os alumnos do actual colexio de Baamonde no Virxe do Corpiño e que a consellería efectúe neste centro as obras precisas para dotalo de servizos que permitan convertelo nunha referencia educativa para toda a comarca", resumen desde la alcaldía. Añaden que "algunhas familias" de las parroquias de Baamonde, Pacios y Bóveda "levan os seus fillos a coles doutros concellos", por lo que la unificación no solo traería consigo "unha mellora na educación axeitada ás súas necesidades", sino también "atraer e fixar poboación" .

Por su parte, los socialistas, que critican que no se les concedió turno de réplica, aseguran que "nada do que alega o PP xustifica o peche do colexio", instan a "recapacitar e considerar as 3.150 firmas recollidas" y ponen en duda el compromiso de la Xunta en esta propuesta, mientras el alcalde, José Ulla, afirma que "o Concello non toma esta decisión á lixeira" y que "hai un compromiso extraoficial por parte da consellería de que vai asumir este proxecto".

Otro de los asuntos que solicita el PP en el mismo escrito es la creación del conservatorio y la construcción del auditorio Camiño de Santiago, punto en el que el PSOE está de acuerdo, pero "non cun custo tan elevado para a veciñanza". El PP añade que a él acudirían 150 alumnos de Begonte, Rábade y Outeiro de Rei que forman la escuela Músico Crisanto.

Así mismo, el Anpa y los vecinos, representados en un pleno en el que también se aprobaron las ayudas para bonificar el impuesto de nuevas construcciones y rehabilitación de viviendas, tachan de "erro" este plan, y más en medio de una pandemia, porque dicen que "o centro de Baamonde ten moito máis espazo que o de Begonte" y que la ratio alumnos/profesor aumentaría con esta fusión.