A plataforma por un futuro sen carbón pide nas Pontes o peche das centrais térmicas

Unha concentración ante a central das Pontes reclamou este sábado unha Galicia "sen carbón", así como un peche planificado das térmicas galegas e unha transición "xusta" para os seus traballadores.

A protesta, convocada pola plataforma Galiza, un futuro sen carbón, denuncia que as centrais térmicas de carbón das Pontes (Endesa) e Meirama (Naturgy) emiten "un terzo" dos gases invernadoiro lanzados á atmosfera en Galicia e levan desde hai 40 anos cunha produción de electricidade "sucia", que provoca, "ademais de cambio climático, contaminación tóxica que se estende máis aló" das fronteiras galegas.

Por iso, esta plataforma demanda que, ante a situación de "emerxencia climática global", "é máis necesario que nunca pechar as vellas e ineficientes centrais de carbón das Pontes e de Meirama". "Non hai ningunha outra medida singular que hoxe permita diminuír de modo tan rápido e importante as emisións de gases de efecto invernadoiro na nosa terra", deixa claro.