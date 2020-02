La plantilla de Erom exige que se cumplan los acuerdos laborales

La plantilla de Erom -división de Acciona que realiza el mantenimiento de parques eólicos- se concentró ayer frente a la nave que la compañía tiene en el polígono industrial Sete Pontes de Vilalba para exigir que "se respecten os dereitos laborais e salariais", que no se produzcan "máis despidos" y que se cumplan "os acordos acadados" para tener "unhas condicións dignas".

Desde el comité de empresa explicaron que fruto de una serie de negociaciones, que se iniciaron con la elección de la primera representación sindical en mayo, la empresa se comprometió a regular "a distribución da xornada laboral", así como a consultar "a elaboración dos calendarios".

"É un punto que ata o momento a empresa non está a cumprir, e que é moi importante para o persoal, xa que poden chamalos estando no Vicedo para facer un traballo na Fonsagrada e ese desprazamento non conta como tempo de traballo efectivo, non compensa nin se desconta da bolsa de horas", denuncian desde el comité, recordando que los trabajadores también quieren disponer de "un desglose dos conceptos das condicións económicas variables", una información que la empresa no les facilita.

Además exigen que no haya "máis despidos", después de que la firma "botase a seis compañeiros a finais do mes de xaneiro", dejando la plantilla en 106 trabajadores.

"Ante este ninguneo e esta tomadura de pelo", el personal de Erom no descarta realizar nuevas protestas "se a empresa non dá un paso adiante".