La planta de hidrógeno verde que Endesa promueve en As Pontes será de las más eficientes de España. También, con la de Huelva, la de mayor tamaño que promueve la compañía, con un electrolizador de 100 megavatios (MW), así como la de inversión más cuantiosa, 738,2 millones de euros. Por eso Endesa la ha marcado como su proyecto de referencia, que se corresponde con la condición de As Pontes como pilar histórico de la empresa eléctrica, así como con la necesidad de paliar los efectos del final de la central de carbón.

Esta iniciativa forma parte del Plan Futur-e, que la compañía ha elaborado para paliar el cierre de la central térmica de carbón. Al amparo del citado plan, Endesa ofrecerá también oportunidades para que otros inversores puedan instalar sus empresas en el suelo del que es propietaria; con tal fin, próximamente lanzará un concurso internacional para seleccionar las mejores ideas industriales. Esos emprendedores recibirán apoyos adicionales, que alcanzan incluso a la capacitación de trabajadores.

El proyecto de Endesa comprende la instalación donde se producirá el hidrógeno verde y seis parques eólicos de 611 MW que la abastecerán de la energía eléctrica imprescindible para realizar el proceso. De la operación del complejo se ocuparán 130 personas con carácter permanente.

La planta de electrólisis de hidrógeno situará en As Pontes uno de los focos del proceso de transformación que está viviendo el sector energético, ya que el proyecto será una referencia por el tamaño y por la tecnología. La elección de As Pontes se inscribe en el Plan Futur-e, el paquete de medidas que Endesa aplica para mitigar el cese de actividad en la térmica. As Pontes, además, posee los recursos naturales (agua y viento), las infraestructuras energéticas y la cultura industrial que se necesitan. Este proyecto forma parte de la veintena de iniciativas para el desarrollo del hidrógeno verde en España que Endesa ha presentado el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Según explicó Javier Maceiras, responsable de Desarrollo de Proyectos de Hidrógeno Verde y Transición, "el proceso que se realizará en el complejo consistirá en aprovechar parcialmente la energía eléctrica de seis parques eólicos para transformar agua en hidrógeno por medio de electrólisis. La instalación contará también con sistemas de almacenamiento, así como de distribución del producto, porque Endesa también se ocupará de su logística y transporte. El proyecto es muy innovador, dado que sólo se conocen experiencias de hidrógeno renovable a una escala muy inferior".

La planta, que se ubicará en terreno de Endesa empezará a construirse en enero de 2023, para rematarla en diciembre de 2024, si la tramitación no sufre demoras. Durante esos 24 meses, trabajarán en la obra 120 personas. En paralelo, entre julio de 2023 y diciembre de 2024, Endesa levantará en las proximidades de As Pontes seis parques eólicos que sumarán 611 MW. Su construcción generará 1.600 empleos durante esos 18 meses. El total de la inversión asciende a 738,2 millones. Para hacer frente a una parte de esa suma, Endesa ha solicitado el apoyo de los fondos europeos de recuperación, imprescindibles porque se trata de una iniciativa innovadora que actualmente carece de viabilidad comercial por el estado del mercado y de la tecnología.

La instalación tendrá una producción anual de 10.000 toneladas, para lo que se estima un tiempo de funcionamiento del electrolizador de unas 6.000 horas. Según explicó Javier Maceiras, "la planta de As Pontes podría producir hasta un 40% más que otra de 100 MW que Endesa promueve en Huelva, pero vinculada a energía fotovoltaica, no a eólica, porque las horas equivalentes de funcionamiento de un parque eólico son mayores que las de una instalación solar".

Las industrias que usen el hidrógeno mejorarán su eficiencia ambiental si se considera que el que se hará en As Pontes evitará la emisión a la atmósfera de un total de 78.521 toneladas de CO2 por año, mientras que el ahorro de energía primaria se estima en 39.171 toneladas equivalentes de petróleo al año.

Javier Maceiras está convencido de que el hidrógeno verde puede incluso ayudar a captar nuevas industrias para el Norte de Galicia: "El complejo de hidrógeno generará riqueza en su construcción y explotación, pero es que además puede atraer hacia As Pontes a otras empresas. Por eso todos los agentes sociales deberían apoyarlo. Es una apuesta de futuro".

Javier Maceiras: "Servir al cliente que no se puede descarbonizar de otra manera"

¿Por qué apuesta Endesa por el hidrógeno verde?

En realidad es una apuesta de la Unión Europea con la que estamos alineados. El objetivo de Europa es contar con 40 gigavatios de electrolizadores en 2030, de los que un 10% sería el objetivo que ha marcado España.

¿Pero el objetivo no es la descarbonización con renovables?

Efectivamente, la manera más sencilla de descarbonizar la economía es a través de la electrificación directa con energía renovable, pero el hidrógeno verde opera como un complemento que puede sustituir al hidrógeno gris o a otros combustibles fósiles allí donde la electrificación resulte imposible.

Entonces tienen claros los consumidores potenciales del hidrógeno…

Unos promotores quieren fabricar hidrógeno simplemente para inyectarlo en los gasoductos sin preocuparse de quién lo consumirá. Nosotros apostamos por servir al cliente final que no se puede descarbonizar de otra manera.



Necesita ganar competitividad

El hidrógeno verde será clave en la descarbonización del sector energético, especialmente en las áreas en que la electrificación resulta imposible. Además, contribuirá a la correcta regulación de un sistema eléctrico 100% renovable, aportando flexibilidad y seguridad de suministro.



El mercado de este producto no está maduro. Actualmente, en España sólo se elabora medio millón de toneladas de hidrógeno a partir de combustibles fósiles, porque todo el proceso alcanza costes no competitivos. Sin embargo, la reducción de costes de la generación renovable, el encarecimiento de los derechos de emisión de CO2, los factores de escala y el avance en las tecnologías de producción de hidrógeno apuntan la posibilidad de la irrupción de este gas para usos industriales. En todo caso, en el momento actual persiste la necesidad de aportar mecanismos públicos de apoyo para llegar a la viabilidad.