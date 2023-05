El plan de transporte pontés ofrecerá tres líneas de bus para conectar el municipio

El Concello de As Pontes ultima los detalles para la puesta en marcha de su plan de transporte público municipal, que dispondrá de tres líneas regulares, además de un servicio bajo demanda, para unir todo el territorio.

Con el objetivo de conocer las primeras impresiones de los vecinos ante este proyecto y recoger demandas y sugerencias que puedan implementarse, el alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, mantuvo un encuentro con representantes de las asociaciones vecinales de la localidad, reunión que también contó con la presencia de un representante de la empresa local de transporte público encargada de diseñar el borrador del servicio.

Al lago

El plan recoge una línea circular que unirá Chamoselo con el lago, con ocho servicios diarios y un total de 26 paradas. Habrá un segundo recorrido circular desde A Cuíña, también hasta el lago, que ofrecerá el mismo número de trayectos por jornada y que recogerá a los pasajeros en un total de 19 emplazamientos.

La tercera línea prevista operará los días lectivos y tratará de comunicar el municipio con los centros educativos, ajustando sus horarios tanto a la entrada como a la salida de las clases. Se prevé que disponga de un total de diez paradas y que además ofrezca servicio al centro de salud.

La cuarta línea que se prevé habilitar discurrirá por las parroquias y será bajo demanda, de manera que los usuarios tendrán que solicitar la prestación del servicio con una antelación de 48 horas. Operará tanto en horario de mañana como de tarde y con ella se prevé dar cobertura a aquellos servicios "que na actualidade non están atendidos polo plan de transporte público da Xunta de Galicia", precisan desde el Concello pontés.

El nuevo plan de transporte municipal contempla además una serie de servicios especiales a lo largo del año, con los que se atenderán eventos del calendario de actividades culturales, deportivas o sociales de As Pontes. Así, se prevé habilitar rutas para que los vecinos puedan acudir a la Feira do Queixo e do Mel de Goente o a otras citas gastronómicas, así como al San Vicente de Pontoibo o a las celebraciones del Día de Difuntos.

La propuesta, a través de la que se busca cumplir "cos obxectivos de mobilidade e sustentabilidade marcados polo Plan de Mobilidade do Concello das Pontes", incluye también "desprazamentos durante días non lectivos a lugares de interese cultural e patrimonial dirixidos a diferentes colectivos e entidades do municipio", apuntan desde el gobierno local.

Demanda vecinal

"Imos ser o único municipio da comarca, exceptuando Ferrol, que disporá de transporte urbano", aseguró el regidor municipal, que precisó que esta iniciativa "responde a unha demanda da veciñanza que reclamaba un servizo que comunicase diferentes puntos, tanto do núcleo urbano como dos núcleos rurais, cos servizos administrativos, sanitarios, educativos e culturais das Pontes".

Puesta en marcha Servicio gratuito para los vecinos el primer año

El servicio de transporte municipal será gratuito durante el primer año para todos los vecinos empadronados en el municipio. Una vez testado su funcionamiento y estudiados los cambios y ajustes que se deban realizar, se pasará a cobrar una cantidad simbólica a partir del segundo año, según avanzan desde el Concello.



Tarjeta

Las personas usuarias tendrán una tarjeta de transporte que les facilitará el uso del servicio y permitirá además monitorizar su utilización «para detectar aspectos de mellora, axeitar as rutas, horarios e paradas á demanda real e avaliar a súa continuidade».