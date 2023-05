Un plan de prevención del cáncer en Castro beneficiará a 6.000 personas

El centro de salud de Castro de Ribeiras de Lea, que da atención a unas 6.000 personas, es el elegido para poner en marcha el estudio Abordaje poblacional mediante estrategias de prevención primaria y secundaria de cáncer en el ámbito rural, un proyecto por el que tres facultativos de este centro médico acaban de recibir el primer accésit de la II Beca de Medicina Rural, concedida por la Asociación de Médicos Rurales (Asomega) y la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).

La chairega y residente de tercer año Sonia Muinelo y los doctores Carlota Bugallo y Brais Miguel García son los autores de esta iniciativa, con la que buscan "conocer el mapa de situación de la población con respecto a la enfermedad". Concretamente, se hará un mapeo para ver "la afectación de cáncer en la población del área rural de Castro de Ribeiras de Lea", formada por unos 6.000 habitantes, para después "poder utilizar todas las estrategias de prevención primaria y secundaria de las que disponemos en este ámbito", según explican.

La parte que será más visible para los pacientes es la realización de talleres de hábitos saludables y prevención de factores de riesgo cardiovascular, así como la captación precoz y activa en la consulta.

"La población rural en Galicia está cada vez más envejecida y más dispersa y merece las mismas oportunidades y recursos en lo que se refiere a salud. En zonas urbanas creemos que es más fácil acceder a según qué servicios, por eso creemos que es importante ser más proactivos en zonas rurales y dispersas como en nuestro centro de salud", explican los médicos.

Añaden que tienen "un trabajo duro por delante", pero que lo afrontan con "muchas ganas". "Algunos pacientes ya saben lo que vamos a hacer y también les hace especial ilusión y están dispuestos a colaborar", indicó Sonia Muinelo, que además se siente satisfecha por "trabajar con mis vecinos". "Eso forma parte de lo que es ser médico de familia: cuidar a tus vecinos", sentenció.

Atención rural

Los tres doctores consideran que el médico rural es "el prototipo de médico de familia que todos tenemos en mente, aquel que practica una medicina integral, realiza prevención y educación sanitaria y conoce perfectamente las necesidades de la población de la que cuida".

También reconocen tener la "sensación" de que la Administración "no fomenta para nada que este tipo de proyectos se puedan llevar a cabo en Atención Primaria y mucho menos en zonas rurales" y que también influyen hechos como que los facultativos ven "cada vez más reducido por las exigencias asistenciales" el tiempo que pueden dedicar a realizar proyectos de investigación o el "déficit de médicos y los contratos temporales, que hacen muy difícil poder adaptarse y conocer profundamente un cupo de pacientes". "El día a día en un cupo rural es muy bonito, por el contacto, el seguimiento continuo", dicen.

Acto de entrega el sábado en Lugo

El acto público de entrega de los galardones de la II Beca de Medicina Rural promovida por la Asociación de Médicos Gallegos (Asomega) y la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) se celebrará este sábado, 3 de junio, a partir de las 12.30 horas, en el centro cultural O Vello Cárcere de Lugo.



Galardonados

El evento contará con la presencia del ganador de la beca, el médico del centro de salud de Laza, en Ourense, Albert Keith Foo, y los médicos reconocidos con los dos accésits en esta edición, dotados con 1.000 euros cada uno. Además del logrado por Carlota Bugallo, Brais Miguel García y Sonia Muinelo, también fue reconocido el proyecto de Tania Salgado, del centro de salud de Folgoso do Courel, que logró el segundo accésit.



Cuidadores

Salgado es la autora de Proxecto de intervención comunitaria: o traballo de coidados no ámbito rural, cuyo objeto de estudio son los cuidadores, sean remunerados o no, y para los que se impulsarán talleres de técnicas de movilización y autocuidado, entre otros.