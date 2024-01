La piscina de As Pontes acogerá el I Memorial Andrey Navalikhin de waterpolo

La piscina climatizada municipal de As Pontes será este domingo, día 7, el escenario del I Memorial Andrey Navalikhin de waterpolo, un evento organizado por el área de Deportes del Concello pontés con la colaboración del Club Marina de Ferrol.

El evento quiere poner en valor la figura de Navalikhin, fallecido en junio del año pasado, y que fue jugador profesional de waterpolo, campeón del mundo con la antigua Unión Soviética, y que llegó a Ferrol en los años 90, donde estuvo muy vinculado al Club Marina como entrenador.

El primer memorial en su recuerdo se disputará durante la mañana del domingo. A las 10.00 horas habrá un triangular alevín entre los clubs de A Coruña, Santiago y Ferrol. A continuación, se jugará un partido entre los equipos infantil y femenino del Club Marina de Ferrol, y el torneo se cerrará con un encuentro entre el equipo juvenil y los masters.

La cita, que fue presentada este jueves, "é unha oportunidade para ampliar o abano na oferta deportiva e de ocio", expresó la concejala de Deportes, Elena López, quien considera que también puede ayudar a "lembrar aqueles anos nos que había equipo de waterpolo" en el municipio y, sobre todo, "plantar a semente" para esta disciplina "volva rexurdir nas Pontes".

"Esta é a primera de futuras colaboración do Concello do Club Marina de Ferrol, xa que existe a posibilidade de organizar un torneo en verán ao aire libre, tendo en conta que as instalacións do lago supoñen un enclave priviexiado para a práctica do waterpolo", añadió López, animando a los vecinos de As Pontes y de la comarca a acercarse el domingo a la piscina.

Por su parte, desde el Club Marina de Ferrol agradecieron la disposición del Concello para la organización del torneo, y destacaron que la piscina de As Pontes es "unha das poucas instalacións en Galicia que cumpre cos requisitos necesarios" para la práctica de este deporte.