Pirotecnia por un siglo de vida

Los nietos de Florentina Carreiras Carballal quisieron sorprenderla y animarla durante el confinamiento ofreciéndole un pequeño lanzamiento de fuegos artificiales. Fue tal el asombro que le causaron a esta vilalbesa, quien, superada con creces su novena década, no había visto nunca cosa semejante, que pidió que si alguna vez querían regalarle algo fuera otra sesión como aquella.

Dicho y hecho. Y la fecha elegida no pudo ser más especial, el día de su cumpleaños. Pero no uno cualquiera, sino en el que Florentina alcanzó un siglo de vida y en el que, rodeada de su familia, pudo disfrutar de su ansiado espectáculo particular de pirotecnia.

"Chorou e todo", recuerda uno de sus nietos sobre cómo recibió la sorpresa su abuela, que miraba casi con la ilusión de la primera vez cómo delante de su casa, en la parroquia de Vilapedre, el cielo se llenaba de brillos y colores.

Florentina da un paseo por la mañana y otro por la tarde y realiza tareas en casa con total autonomía

Un cierre perfecto para una cena de cumpleaños rodeada de su familia -tiene dos hijos, tres nietos y una bisnieta- y también de algunos vecinos, que se prolongó durante horas, aunque eso no supuso un problema para la homenajeada. "Estivo ata as dúas da mañá", apunta su nieto.

Y es que si de algo puede presumir Florentina es de su vitalidad y su optimismo. "Pregúntaslle qué tal e di que está como de 20", explican sobre una centenaria que da un paseo por la mañana y otro por la tarde y realiza quehaceres con total autonomía. "Se ten que pelar as patacas para a comida, pélaas, ou fregar os pratos", afirman los orgullosos nietos, que bromean con su fecha de nacimiento, el 22 de diciembre, diciendo que la mejor lotería que les puede tocar cada año es que su abuela siga cumpliendo.