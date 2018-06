El taller del escultor del busto de Fraga amanece con la pintada "artista fascista"

El taller del escultor mindoniense Raimundo Rubal, que elaboró una copia del busto del expresidente gallego Manuel Fraga –repuesta esta semana en el sitio donde había otra que fue robada hace siete meses en la alameda Basanta Olano de Vilalba– amaneció este viernes con la pintada "artista fascista".

En declaraciones a Efe, Rubal confirmó que descubrió las pintadas, en color rojo y negro, este viernes, cuando salió de su casa, que está justo enfrente del taller, ubicado en el barrio dos Muiños de Mondoñedo.



"Las pintadas tuvieron que realizarlas durante la noche", dijo el artista, que aseguró haber trabajado hasta las 22:00 horas.



"Hay pintadas en las dos fachadas del taller y también en una escultura que tengo en la entrada", aclaró.



A su juicio, quien hizo esas pintadas "manejaba bien el spray, no es un aficionado, está acostumbrado a pintar".



"Creo que no es de Mondoñedo, porque aquí no hay grafiteros. Hizo las letras con sombra, bien coloreadas, con acentos, y bien encuadradas en la fachada. Está acostumbrado a hacer esto", sentenció.



El Ayuntamiento de Vilalba repuso esta semana el busto de Fraga el lugar del sustraído en noviembre de 2017 de su pedestal en la alameda Basanta Olano, a pocos metros de la casa natal de Fraga, fundador del Partido Popular, que alberga ahora una fundación que lleva su nombre.