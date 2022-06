Pino contará cunha biblioteca rural coa axuda do CPI Virxe do Monte

O proxecto da Asociación Recreativo Cultural San Martiño de Pino de crear unha biblioteca rural no centro social desta parroquia cospeitesa está xa un pouco máis preto despois de contar coa colaboración do CPI Virxe do Monte, de cuxa biblioteca escolar partiron medio cento de caixas cheas de libros para poder facer realidade esta iniciativa cultural.

"É unha idea que vén de moi atrás. Hai moitísimos anos un compañeiro trouxo unha enciclopedia e pensamos en facer unha pequena biblioteca, pero a cousa foi quedando aí. O ano pasado no magosto, Xesús Rábade Paredes deixounos uns libros e dixo "para que ampliedes a vosa biblioteca e tamén nos doou uns 40 exemplares unha socia que vive no País Vasco", explica a presidenta da asociación, Inés Lozano.

Pouco despois escoitoulle a nenos do colexio de Feira do Monte que "ás veces apartaban algún libro ao almacén porque os substituían por outros", así que se puxo en contacto co centro para ver se había algunha posibilidade de recoller esas obras que xa non se usaban.

A proposta foi ben acollida e, tras obter o si de Educación, iniciáronse os contactos para organizar todo. "Fixeron un gran traballo para aportarnos enciclopedias, libros de consulta para todas as idades, grandes clásicos e obras infantís", agradece Lozano, que engade que agora teñen por diante o traballo de arquivalos e organizar o sistema de préstamo.

"A idea é que os veciños poidan vir e levar libros para ler na casa ou usalos de consulta e tamén implicar aos máis novos da parroquia, que participen por exemplo facéndose cargo dos préstamos fixando unhas horas na fin de semana. Temos moitísima ilusión neste proxecto", asegura.

Pero para elo aínda están pendentes dunha subvención que teñen solicitada á Xunta para dotar de material esta biblioteca rural, concretamente un equipo de sonido e un proxector, "o que nos permitirá facer máis actos neste espazo", e unhas estanterías. "Mentres non teñamos estas non podemos organizar todo", indica Inés Lozano.

Certames Caligramas e debuxo infantil