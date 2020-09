Pinceles con instinto animal

"Me inspiro en los animales que veo desde el coche, en los documentales de la tele, en la música que escucho, en los libros que leo y en la gente a la que echo de menos", explica la pontesa Iria Teijido, una artista autodidacta que a sus 31 años se estrena en el taller de artes Comeluz de As Pontes con su primera exposición individual, Argalladas.

"Fui a clases de pintura cuando tenía cinco o seis años y lo dejé, y hace un par de años me apunté a los cursos de acuarela que Manuel Gandullo impartió en la Casa Dopeso. Me gustaron tanto que fui a todos y así volví a la pintura", dice una joven ingeniera -trabaja en una empresa láctea de Vilalba- que guarda dentro de sí un espacio para el arte, que empieza ahora a mostrar a los demás.

Argalladas se inauguró el pasado sábado, día 12, y estará accesible al público durante un mes dentro de la propuesta #12meses12artistas del taller de artes Comeluz pontés. La muestra propone un recopilatorio de retratos y dibujos de animales realizados con diferentes técnicas: a bolígrafo, lápiz, acrílico, acuarela o tinta.

"Leo mucho, veo muchos vídeos para aprender... pero lo que hago es todo de forma autodidacta", explicaba Iria el día de su estreno, algo nerviosa por la responsabilidad que supone exponer por primera vez en solitario, al tiempo que reconocía que ya se está planteando dar un paso más en el mundo artístico para estudiar Diseño Gráfico a distancia.

"No sé si esto puede llegar a ser a lo que me dedique, o si es solo un complemento, pero me gusta mucho", dijo la joven mientras recorrió las paredes con su mirada, desde el retrato de su abuelo al de Nina Simone, o de un lobo, uno de sus favoritos, a un león.

"Me encantan los animales y me gusta mucho dibujarlos, sobre todo su mirada. Desafía mucho dibujar a los animales y conseguir que parezca que están vivos", dice esta artista mientras bromea con que, al contrario que las personas, "no te van a decir que no les gusta".

La exposición, al igual que las demás, se puede ver en horario de mañana y tarde, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, de lunes a viernes, y los sábados, de 10.00 a 14.00 horas, en el taller de artes Comeluz, en la Avenida de la Habana.

Comeluz, una puerta abierta a los artistas

El taller de artes Comeluz abre una nueva puerta a los artistas para dar a conocer su trabajo. La iniciativa #12meses, 12 artistas comenzó con Sonia Sueiro, también de As Pontes, y sus dibujos con hilos en cartón, y continuó con la fotógrafa lalinense Maruxiña_ Fotografía. "Están funcionando bien, pese a la situación actual", dice Sergio Pico, el impulsor de este proyecto, que se acaba de estrenar en el As Pontes EnPezas con un mural sobre el Camiño dos Arrieiros y partició por segunda vez en las Meninas de Canido con dos meninas bomberas forestales con mucha reivindicación.



CLASES. Sergio estima que en octubre tendrá entre 30 y 40 alumnos en sus clases. "Se paró un poco en septiembre, con la vuelta al cole, pero las expectativas son buenas", dice, y explica que debido a la crisis sanitaria son clases más reducidas, de tres o cuatro alumnos, para garantizar las distancias de seguridad.