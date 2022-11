El piloto de una avioneta, con iniciales R.N.L, y de 46 años de edad, resultó herido leve tras sufrir un accidente en la pista del aeródromo de Rozas, en Castro de Rei, cuando realizaba la maniobra de despegue. Entonces, se vio sorprendido por lo que parecía una avispa velutina y, al tratar de espantarla, acabó impactando contra el suelo.

Los hechos ocurrieron en torno a las 13.55 horas, cuando el hombre, un piloto experimentado con unas 500 horas de vuelo, se disponía a despegar para realizar un vuelo de entrenamiento -como se les conoce a las salidas que realizan los pilotos al año para poder mantener sus licencias-.

La avioneta accidentada. BOMBEIROS DE VILALBA

"Estaba despegando e a dous ou tres metros de altura entroulle pola ventanilla lateral unha velutina, ou iso dixo, porque era moi grande. Pegoulle na fronte e o rapaz soltou o mando, algo institivo como fariamos calquera, e como estaba tan cerca do chan, deu contra el. Se estivese máis alto, non tería pasado nada, porque lle daría máis tempo a reaccionar. E se fora dous minutos antes, tampouco, porque estaría aínda no chan", explicó sobre lo ocurrido Luis Abelleira, presidente del Real Aeroclub de Lugo, entidad que es la propietaria de la aeronave accidentada.

Fue un particular que estaba en las instalaciones en ese momento quien dio el aviso al 112 Galicia, tras oír el ruido del accidente. Acto seguido, se puso en marcha todo el protocolo correspondiente, y se pasó aviso al Servicio Aéreo de Rescate (SAR), la torre de control del aeropuerto de Lavacolla, los bomberos del parque comarcal de Vilalba, la Guardia Civil y Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó inicialmente un helicóptero medicalizado. aunque finalmente no fue necesario.

El piloto del aparato pudo salir del interior de la avioneta por su propio pie y fue trasladado posteriormente en una ambulancia de soporte vital avanzado del 061 al hospital Lucus Augusti de Lugo, con un posible esguince de tobillo y magulladuras en el cuerpo.

Tras ser atendido el herido, los bomberos llevaron a cabo la limpieza de la pista del aeródromo, sobre la que se había derramado combustible, y permanecieron en el punto para mantener las condiciones de seguridad hasta que fue retirada la avioneta.

Informes

Abelleira explicó que se siguió el protocolo en todo momento y que se informó al aeropuerto de Lavacolla porque el aeródromo chairego es "un campo alternativo para emerxencias e se o tes parado hai que chamar a Santiago, que é o que dá as autorizacións para esta pista". La instalación volvió a estar operativa a las pocas horas.

El presidente del Aeroclub de Lugo indicó también que el Grupo Pegaso de la Guardia Civil "levou a documentación do avión, que está toda en regra" y emitirá "un parte" a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa). "Logo pedirannos un informe, o cal faremos, e supoñemos que chamarán tamén ao piloto, para preguntarlle como foi", concluyó.

Un monoplaza biplaza histórico

La avioneta estrellada durante una competición en Rozas. MARÍA ROCA

La aeronave accidentada es un Aisa I-11B Peque, un monoplano biplaza de turismo y entrenamiento y considerado histórico, pues los primeros prototipos de este modelo volaron en 1951. Actualmente apenas quedan una docena de estos ejemplares. En el caso de la avioneta del Aeroclub de Lugo, se usó para bautismos de vuelo en el último Criterium Aeronáutico.

Otro siniestro

Luis Abelleira recordó que hace "moitos anos" hubo en Rozas otro accidente similar. "Meteuse unha ave pequena no avión, debeu durmir no asiento de atrás e cando o piloto estaba dando motor para irse ao aire o paxaro espantouse, o piloto tamén e tivo que frear e meteu a hélice no chan", dijo.