Pilar González Usón: "Escribo novela negra para ironizar sobre la clase pudiente"

Profesora de lengua jubilada y presidenta del club de bridge de Zaragoza, Pilar González Usón, nacida en Calatayud, llega hoy a Vilalba, el lugar donde está su "ADN gallego" y las raíces de su padre, para presentar a sus 76 años sus dos novelas, dos obras que mezclan el crimen con el humor con la misma gracia con la que habla. Al otro lado del teléfono, con voz dulce y sin prisa, se adelanta a la presentación.

¿Qué supone presentar en su Vilalba?

Para mí es lo más importante. He presentado en Madrid, Barcelona, Valencia, Calatayud... pero es pensar en Vilalba y se me ponen los pelos de punta. No sé si voy a tener público o no, pero es como un homenaje a mi padre. Nació en Vilalba y se marchó con 17 años a la Guerra Civil. Fue herido en la gatalla del Ebro y se pasó la guerra de hospital en hospital. Él me transmitió el amor a Galicia. No perdió el acento, se metía en la cama por la morriña cuando recibía carta, y yo salí a él. Me siento más gallega que aragonesa.

Fue profesora y ahora colabora en un tertulia de radio en Zaragoza. ¿Cuándo se inició en la literatura?

Recuerdo escribir toda la vida. De niña hacía teatros. También escribí mucho relato breve y poesía y tengo muchos premios literarios, publiqué en revistas, en periódicos, siempre a nivel ‘amateur’.

¿Cómo surgió la primera novela?

Me sucedió una cosa en el club de bridge de Zaragoza. Solo hay uno en Aragón y yo soy la presidenta. Tiene 144 socios. Me dio mucha rabia en el momento, pero que después, como pasa con muchas cosas en la vida, se convirtió en hilaridad. Un día me quejé de que estaba derrotada y una compañera me dijo: "No sé cómo llegarás tú. Los profesores sois unos quejicas. Yo sí que estoy cansada". Y empezó a hablar de su mañana jugando al golf, su comida en el mejor restaurante de Zaragoza, su tarde en la peletería... Me molestó. Y cuando llegué a casa escribí el primer capítulo de Asesinato en el club de bridge.

¿No se basará el libro en hechos reales?

(Risas). Tiene mucha parte de realidad, pero no el asesinato. Me encanta escribir y con este libro nació una trilogía, en la que me meto en la piel de Meluca, una mujer de la alta sociedad, para ironizar sobre la clase más pudiente, pero no hago sangre. Estoy metida de lleno en este mundo. Mi marido era radiólogo y nuestra pasión por las cartas nos abrió una puerta a este mundo pijo total. Y me quedé un poco deslumbrada de la tontería que había. Hay que decir que hay gente majísima y gente que no, como en todo.

Tras la publicación, ¿volvió con toda la normalidad al club?

(Ríe). Claro, y me acogieron muy bien. Y cambié el club de arriba a abajo. Ya no es el club elitista que me encontré.

¿No se enfadó nadie?

Todas creen que hablo de otra. Me han intentado sonsacar, pero nunca dije quién me inspiró. Y tengo la suerte de que juego muy bien y quieren jugar conmigo.

¿Cómo se transformó ese primer capítulo en libro?

Iba escribiendo a lo tonto, cosas que iban pasando, que iba viendo. Fui jurado en varios premios literarios y es muy amigo mío el presidente del club del libro de Aragón y se lo enseñé. "Me muero de la risa, lo tienes que publicar", me dijo. Me recomendó que lo hilara de alguna forma y metí el crimen, alrededor del que se va desarrollando la acción. Es novela negra con mucha ironía. Después se lo pasé a mis hijas, fervientes devotas de lo que escribo, y fue una de ellas la que lo presentó a editorial Mira. Me dijeron que era difícil publicar y que no ponían ni un duro, pero lo presentaron a un premio de la comunidad en el que te dan patrocinios y quedó entre los diez seleccionados, pero no llegó a editarse. Al final el editor decidió apostar por su cuenta.

¿Cuál ha sido la acogida?

Extraordinaria. Al mes y medio salió la segunda edición. Fue un exitazo tremendo. Y publicó el segundo libro, que también presentará en Vilalba. ¿Crímenes perfectos? Meluca y el caso del bridgista asesino. Es la continuación del anterior. Esta ya la escribí sabiendo que era una novela, no como la anterior. Y quizás está mejor escrita, pero tiene más gracia la primera.

¿Ya hay una tercera?

Estoy escribiéndola, Meluca y el extraño caso del gigoló complaciente. El club me inspira muchísimo. Esta surgió de una conversación de mujeres, de esas en las que nos dedicamos a criticar a los hombres (ríe).

¿A dónde va a llegar Meluca?

El director Miguel Ángel de la Mata tiene la novela en estudio, pero yo que soy vieja no sé si tendré tiempo a ver si la pasan por televisión. Algunos me dicen que se merece una serie.

¿Le gustaría?

Me haría mucha ilusión, pero a mi edad la vanidad la tengo domesticada. Si sale, estupendo. Si no, no tengo de qué quejarme.

¿Qué es lo mejor de escribir?

Escribir es una cura terapéutica. Sacamos mucho de nosotros mismos.

¿Y qué es lo más difícil?

Lo más difícil suele ser publicar, pero yo he tenido mucha suerte, es como un milagro, publicar a los 70 años por primera vez. En mi caso, tengo más dificultades de tiempo.

¿Tiene más proyectos?

Ahora me tienen agotada, metiéndome prisa con la tercera parte de la trilogía. Aparte, también escribo para niños. Publiqué Chocolate con trocitos de aguacate, contra la obesidad infantil, y ahora estoy con otro libro contra el acoso escolar.

¿La faceta de profesora pesa?

Me sale la vena de profesora, sí. El primero lo escribí después de ver como un niño se comía cinco ‘donuts’ en un recreo y me di cuenta del peligro.

Después de tantos años en las aulas, ¿todavía hay mucho por lo que concienciar?

Sí, y lo más importante es concienciar desde la escuela y desde la familia.



"De Vilalba recuerdo la casa de mis abuelos, los campos de castañas y el sabor a mantequilla"

Vilalba, ¿un recuerdo?

Es más grande que tengo son los campos de castaños. Y el sabor de mantequilla. Soy una niña de la posguerra y cuando la probé con azúcar... es un sabor que se me quedó grabado.

¿Un lugar?

La casa de mis abuelos, en la Rúa do Sol, la antigua calle Real, me encantaba. Eran como diez hermanos y tenía unas habitaciones inmensas.

¿Un escritor?

Miguel Delibes.

¿Un libro?

El que me hizo tan buena lectora, que me lo regalaron los Reyes Magos: Cuentos de la Alhambra, de Whashington Irvin. Era una gran lectora de tebeos, y los dejé. Mis padres pensaban que era un libro infantil, y no era así.

¿Qué es lo mejor del bridge?

Hay mucha camaradería y amistad. Juegas con muchas personas y se establecen muchas relaciones. ¡Y es juego olímpico!, como el ajedrez.

¿Escritora o profesora?

Profesora, he sido felicísima. La escritura es un hobby. Mi trabajo fue formar a personas. El enseñante con veradadera vocación es de la profesiones más bonitas del mundo.