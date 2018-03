Pilar Cancela anima a los jóvenes a construir una sociedad "igualitaria"

La presidenta de la comisión de Igualdad y de la subcomisión del pacto de Estado en materia de violencia de género, la socialista Pilar Cancela, animó este jueves a los jóvenes vilalbeses a "construír unha sociedade máis igualitaria", en el transcurso de una charla que impartió en la biblioteca del instituto Lois Peña Novo.

La actividad, promovida por el área de Administración e Finanzas del centro vilalbés, reunió a varias decenas de estudiantes, que escucharon con suma atención las explicaciones de Cancela en lo referente a la violencia machista.

La política socialista reflexionó sobre el concepto de feminismo, destacando que "non se trata tanto dunha imposición nin confrontación cos homes, senón máis ben de loitar entre todos por acadar unha igualdade de dereitos e oportunidades, tal e como se recolle na Constitución".

Además, les trasladó a los asistentes las dificultades a las que se habían enfrentado para alcanzar el ansiado Pacto de Estado en esta materia y abundó en que "este é o momento de poñer en marcha as 213 medidas acordadas dun xeito inmediato e con vontade política".

La desoladora cifra de asesinadas por esta lacra fue otro de los puntos en los que hizo mayor hincapié la ponente. Así, recordó que en 2017 fueron 49 las mujeres y ocho los menores que fueron asesinados por sus parejas o exparejas y progenitores. "E aínda hai pendentes de resolver outros catro casos", añadió.

"As cifras non melloran. En 2016 houbo 44 asasinatos e neste 2018 levamos xa tres", precisó Cancela, quien también calificó "o medo" e "o silencio" como "os peores inimigos da violencia de xénero".

"Rexistráronse no último ano 142.000 denuncias, moitas delas retíranas e só o 0,18% foron falsas. Por iso é fundamental que as administracións acompañen as vítimas dende a denuncia ata a resolución xudicial", afirmó la presidenta de la Comisión de Igualdad, quien también alertó de que cada vez hay más casos "entre a xente máis moza".

Por eso, pidió a las jóvenes que estuviesen alerta ante el control en las redes sociales, una forma de violencia muy extendida en la actualidad. "O control non é que vos queiran máis, non é unha forma de amor romántico, tedes que ser mozas valentes e esixir que vos respecten e que non vos dominen", añadió.

Durante la charla, Pilar Cancela también habló sobre el papel de los medios de comunicación y sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres, cuestiones que atrajeron a los jóvenes presentes, que no dudaron en realizar diversas preguntas a la presidenta de la Comisión de Igualdad en una actividad que resultó un éxito.