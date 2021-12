Piel de colores en As Pontes

La pandemia a algunos los dejó sin trabajo. A otros les dio la fuerza para apostar, como la pontesa Paula Cao y el coruñés Adrián Lareo, que en junio montaron su propio negocio y abrieron KO Tattoo en As Pontes, el primer estudio de piercings y tatuajes del municipio.

"Llevo muchos años tatuando, pero trabajando de camarero. Tatuaba en casa, llevaba cuatro años viviendo aquí y viendo que había clientela decidimos apostar. Ahora vengo contento a trabajar", dice Adrián, el tatuador de KO Tattoo, que se abre tras una fachada en la que Sergio Picos, del estudio de arte Comeluz, recreó la casa de Dragon Ball.

"Nos daba miedo. El local es alquilado, pero hicimos una inversión grande, entre obras y la cabina a medida. Por una parte está el pro de que no había ningún estudio en As Pontes, pero al mismo tiempo es un contra. Es un pueblo, no te aseguras igual la clientela y te da miedo que esto sea una moda y se pueda frenar", explica Paula, que se encarga de hacer algunos piercings, mientras habla de que "hay mucha competencia y grandes estudios con precios más bajos".

Tras los primeros días, que fueron mejor de lo que esperaban, llegó un verano duro, pero ese miedo, poco a poco, va quedando atrás. "Viene todo tipo de gente, de todas las edades, desde menores con sus padres a señoras con sus nietos", dicen. Principalmente de los 80 clientes que pasaron por su estudio, la mayoría son de la zona y de concellos limítrofes.

"Esperaba que pidiesen más tatuaje de catálogo, el típico infinito, huellitas, plumas... pero en general hay gente atrevida, que nos dejan trabajar con mucha originalidad", dicen. A Adrián le gustan el color, las líneas gordas, el cartoon. Y cuentan con un colaborador, Roque, que se centra más en el realismo y el blanco y negro. Además están buscando nuevas propuestas, como ofrecer microblading.

A ellos la pandemia no les cortó las alas —"ya teníamos que usar mascarilla y líquido desinfectante, solo cambia que lo deben usar los clientes"— y miran al futuro sin grandes retos pero con el sueño de "poder vivir de esto" y seguir creciendo para seguir dando color.