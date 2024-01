La piedra de Parga se llena de luz con lámparas de diseño

La piedra de Parga ya es un símbolo. El granito chairego ha cruzado todas las fronteras. Del Centro Gallego de la Habana al de Buenos Aires, de la Casa Rosada argentina a la Sagrada Familia de Barcelona, de Guitiriz al Parlamento Europeo en Bruselas. Ha viajado a Argelia, EE UU, Canadá, Alemania, Japón o Australia. Y ahora se ha llenado de luz dando forma a modernas lámparas de diseño que acaban de recibir un premio internacional: la revista Interior Design acaba de otorgar a la firma A-Emotional Light, de Milladoiro, un Best of the Year.

"Llevamos casi tres décadas trabajando en diseño, gran parte centrados en iluminación decorativa, creada sobre todo con malla de acero inoxidable pintada. Y queríamos ampliar nuestro rango de materiales", explica Miguel Martínez, que alaba las propiedades del granito de Parga, que da nombre a la colección con la que acaban de recibir el premio.

"El hecho a mano y la utilización de materiales diferenciales son los ejes centrales de nuestras creaciones, así como contar con una producción propia local y materiales y proveedores, en la medida de lo posible, de proximidad", explica uno de los responsables de la firma, que indica que es la primera vez que unen piedra y luz.

El diseño de las lámparas es del estudio gallego Cenlitrosmetrocadrado y la fabricación se realiza en un taller artesanal de escultura de piedra cercano a Caldas. "El granito de Parga que usa este taller es perfecto para el tallado a mano. Además, los bloques de piedra usados para las luminarias provienen de los descartes de la talla de esculturas, de esta forma contamos con un material natural, local y recuperado", destaca unos de los responsables del proyecto, que habla de otro viaje para el granito chairego.

La empresa, que exporta el 85% de sus productos, vende a EE UU, Oriente Medio, China, Singapur, Australia o muchos de los países de la Unión Europea. Una gran parte de su producción está destinada a proyectos comerciales, hoteles, restaurantes y proyectos residenciales de alto nivel.

Sus diseños se pueden ver en hoteles de cadenas importantes como Hilton, Marriott, W Hotels, Sheraton, Radisson, Hyatt, Barceló, Iberostar... entre otras, restaurantes estrella Michelin e incluso en las sedes corporativas de grandes empresas como Spotify o Google.

Las lámparas Parga se presentaron en la feria internacional de iluminación de Milán, Euroluce, en abril del 2023. Y tras este premio aspiran a otro. "Estamos acabando la inscripción para llevarlas a los premios FAD a Barcelona". Continúan los viajes.