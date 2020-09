Piden la catalogación de 16 elementos patrimoniales del Camiño dos Arrieiros

La asociación Seitura 22 solicita a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta la inclusión de 16 elementos patrimoniales, no catalogados y ubicados en el Camiño dos Arreiros, en el inventario de bienes culturales para aumentar su protección.

La solicitud surge del trabajo de investigación promovido por Seitura 22 y llevado a cabo por la empresa pontesa Cultureume, con la colaboración de diversas asociaciones del territorio que tratan de poner en valor una ruta milenaria de casi 50 kilómetros que comunicaba con la costa.

El estudio, finalizado en septiembre de 2019, hizo posible identificar estos 16 elementos no catalogados, entre los que se incluyen el castro do Preguntoiro y la cruz da Pena, en el concello de Mañón, y otros 14 en el concello de As Pontes.

En el listado está la capilla de Nosa Señora das Neves, en Cervicol (Somede); el palco de la música de O Freixo, de 1953; tres molinos en Somede —uno en Os Feros y dos en Rego dos Campos—; dos cristos —Rego do Ouro y Penamoura, en O Freixo—; el cruceiro de Nosa Señora de Pena de Francia, datado de 1927 (Solloso, O Freixo), y seis cruces: As Borrallas, en Gondré; y A Rega, Os Chaos, de Paxón, de Prada y de A Fonte Vella, todas en la parroquia de O Freixo.