A Picheira: recanto de paz e de desconexión

Localización

A Picheira pertence á parroquia do Freixo e chégase a ela tomando a estrada AC-101, que une As Pontes con Ortigueira. Hai que desviarse no cruce cara ao Deveso e percorrer pola DP-7010 uns 2,5 quilómetros. Está sinalizado.

Historia

A casa familiar foi «un foro», segundo conta o pai de Manuela Vilaboy, Antonio, que viviu e se criou neste inmoble que durante anos foi punto de encontro para os sacerdotes da volta. Tivo ese uso ata que o edificio foi adquirido polo bisavó dela.

Toponimia

O topónimo é moi habitual nesta zona. Hai Picheiras nos municipios chairegos de Abadín, Muras ou Vilalba, pero tamén se recollen noutros concellos próximos como os de Monfero, Ortigueira, Ourol ou San Sadurniño.

Manuela Vilaboy, a que fora educadora social de Xermade durante moitos anos —na actualidade lidera a Unidade Contra a Violencia sobre a Muller da Subdelegación do Goberno en Pontevedra—, inicia un repaso mental entre os recordos máis entrañables da súa vida. E todos a conducen á Picheira.

Ese lugar hoxe deshabitado da xigantesca parroquia pontesa do Freixo onde naceu e se criou o seu pai xunto aos seus irmás e aos avós de Manuela, pero tamén xunto a outros familiares, que durante décadas encheron de vida o único inmoble localizado neste recuncho rodeado da natureza máis pura e virxe.

Alí é a onde a levan de viaxe as súas lembranzas e a onde se escapa sempre que ten ocasión en busca de tranquilidade. "É o meu lugar de desconexión, a miña válvula de escape", di, asegurando que tamén é "o punto de encontro familiar".

A casa familiar de Manuela Vilaboy, no lugar da Picheira. M.M.

"Témonos xuntado entre 30 e 40 persoas. Alí celebramos os aniversarios e compartimos moitas xuntanzas a carón da cociña na que miña nai ten preparado miles de freixós. Fainos para nós, pero tamén os elaborou durante moito tempo para o xantar de Entroido da asociación de veciños do Deveso. Botaba de oito da mañá a nove da noite cociñándoos", lembra Manola, como a coñecen cariñosamente na súa familia, coa que ten infinidade de recordos neste recanto "único" para todos eles.

E é que á Picheira tamén a levan as lembranzas de cando era unha rapaciña e axudaba "a recoller a herba nos tempos da sega" ou colaboraba nos labores de "semente ou recollida das patacas" a carón dunha casa que foi rehabilitada.

"Uns traballaban e outros quedaban na cociña preparando a comida. Todos xuntos, en familia, cos meus curmáns e algúns tíos que por desgraza xa non están", rememora Manuela, que suma recordos divertidos e milleiros de anécdotas neste lugar.

"Iamos explorar o monte en cuadrilla, faciamos moitas trasnadas. Alí tamén colliamos as xestas para construír as casetas da Festa da Fraga e temos visitado moitas veces a fonte ou o pozo da luz, que daba electricidade a unha casa que xa non existe", explica sobre as zonas máis "únicas" da Picheira, un recuncho que lle fai gozar e desconectar só "co seu olor".