Unha Phileas Fogg da gandeiría

Non vai dar a volta ao mundo en 80 días, pero si a media España case no mesmo tempo. Teresa Molina é unha Phileas Fogg do sector gandeiro. Responsable dunha explotación de leite nas Pontes xunto á súa parella, Jorge Filgueiras, na que aspiran a dar un paso máis e abrir o seu propio obradoiro lácteo, percorrerá durante dous meses e medio, partindo e volvendo das Pontes, granxas de seis comunidades autónomas diferentes a través dun programa do Ministerio de Agricultura que ofrece estancias formativas a mozos que se acaban de incorporar ao sector primario.

"Colleume polos pelos porque é para xente que se incorporou nos últimos cinco anos, e xa estou no quinto, pero puiden entrar no programa Cultiva e é unha grande oportunidade, algo que pasa unha vez na vida", di Teresa, que asegura que non hai mellor forma de aprender que vendo e coñecendo experiencias diferentes de primeira man e cos propios ollos.

Foi ela a que puido escoller os destinos e tívoo claro dende o principio: "Busquei proxectos que teñen algo máis que producir leite para ver diferentes modelos, o valor engadido que lle dan e a transformación do seu produto". Todo ten un porqué.

Teresa e Jorge teñen unha explotación en ecolóxico cun cento vacas, dez delas de carne e o resto de leite, producindo unhas 45 vacas sobre 500 litros de leite ao día e xa teñen un proxecto aprobado polo GDR Seitura 22 para empezar as obras para transformar o seu leite.

"Faremos as obras en Ribadeume, ao lado da explotación", explica. Conta cun orzamento duns 60.000 euros aproximadamente, dos que recibirán unha axuda do 45%. E todas as ideas son importantes antes de iniciar o seu proxecto.

O seu periplo gandeiro comenzou en Badaxoz, na comarca de Tentudía, onde pasou doce días –14 contando os desprazamentos– en Mamá Cabra, unha granxa de cabras e ovellas en ecolóxico cunha queixería propia. "A experiencia alí foi xenial. Non tiñan produción de leite neste momento porque sincronizan tódolos partos -puido ver o nacemento dos primeiros cordeiros do ano- e por iso tivemos máis tempo para falar da súa organización, da súa planificación, para sacar a pastorear as cabras, para limpezas no monte e tamén para participar nun proxecto moi chulo que están facendo de cultivar unha hectárea de pistachos en ecolóxico", relata Teresa, recén chegada ás Pontes despois da súa segunda parada, A Rioxa, onde estivo de luns a venres.

"Alí estiven na granxa de Álvaro Capellán, ao lado de Ezcaray, unha zona moi turística. Sorprendeume moito, é unha comarca moi bonita", di esta particular Phileas Fogg, e fala dunha explotación que ten vacas de carne e dez de leite, "coas que pese á pouca produción fan os seus propios queixos na súa pequena queixería".

O seu percorrido continuará hoxe, día no que partirá rumbo a Menorca, concretamente a Mahón, "unha das comarcas de exemplo de queixeiros de máis renome de España polo ben que fan a comercialización", di Teresa, que indica que o programa do Ministerio de Agricultura inclúe tódolos gastos de desprazamento, aloxamento e manutención.

En Menorca estará cinco días de formación, que son sete coas viaxes. "Alí non hai industria que recolla o leite e todo é venda directa. Creo que vai ser unha experiencia moi chula e digna de ver", apunta, mentres continúa explicando o seu calendario.

MÁIS VISITAS. "Descanso un días nas Pontes e voume 14 para Valladolid, a unha granxa que probablemente é a máis similar á que queremos construír nós. É de leite en ecolóxico e tranforman a súa propia produción para facer iogures, queixos, algo de nata e envasan queixo fresco", explica.

De Valladolid voltará a As Pontes e de alí a Xirona, onde pasará 16 días. "Esta é a única que non ten queixería. É unha granxa máis grande, a que menos se parece á nosa, pero tamén é importante ver como se organizan", di Teresa, e fala dunha explotación que ten carne de wagyu, a que se considera a carne máis exclusiva do mundo. "E moven moito tema de xenética", engade.

A súa última parada, tras pasar antes pola casa, será en Granada, concretamente en Fuentevaqueros, onde estará sete días de formación. "Esta será unha experiencia nunha pequena cooperativa láctea que comercializa todo tipo de produtos lácteos", di esta viaxeira, que asegura que aínda que é todo "un pouco loucura" e que apenas queda tempo para facer turismo, a experiencia terá moitos beneficios agora que están para "dar un paso tan importante".

"Estame gustando moito, é unha oportunidade tremenda de aprendizaxe. Voume quedando con moitas cousas", di, pero recoñece que hai que compaxinar todo con ter a cabeza na súa propia granxa e no seu proxecto. "A miña é a parte visible, eu voume explorar o mundo, pero Jorge queda traballando con todo. A súa parte é moi importante tamén e é un gran esforzo. Esto é importante para os dous", conclúe.