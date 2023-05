Ataque Escampe, un dos grupos musicais míticos de Galicia, está a percorrer unha travesía para promocionar o seu último traballo discográfico, Cabalgata. O pasado 29 de abril, a banda chegou á sala Capitol de Santiago de Compostela para despregar toda a súa arte nunha gran celebración que reuniu os fans incondicionais. Pero o máis emocionante desta historia é o último videoclip do grupo, A cociña práctica, que se gravou na parroquia de Lanzós, en Vilalba, un sitio moi especial para un dos seus membros.

Cibrán Tenreiro regresa aos seus tempos mozos con esta peza audiovisual dirixida por David Silva, porque a familia paterna do batería do grupo compostelá é desta zona chairega. E non só iso, xa que a casa escollida para a gravación perténcelle á súa prima, Sabela Figueira, que é mestra de Historia no IES Basanta Silva de Vilalba. "Estou encantada", afirma a docente, que tamén é seguidora do grupo.

A elección da localización debeuse, entre outras cousas, ás sensacionais características do lugar. "Estabamos buscando unha casa grande e bonita. Entón pensei na casa dos meus tíos, un espazo que se adaptaba perfectamente, cunha cociña ampla e con elementos de pedra", explica Cibrán, que confesa que lle ten "moito afecto ao lugar polo vínculo familiar".

"Toda a contorna de Lanzós ten elementos moi atractivos para xogar con eles", comenta o tamén profesor na facultade de Ciencias da Comunicación da USC. Na peza, protagonizada pola artista Antía Ameixeiras, que participa na canción, pódese ollar a cociña da casa de Sabela, así como as súas inmediacións, incluído o xardín con piscina que ten a vivenda.

A gravación levouse a cabo nun só día. "Ata comemos un churrasco", recorda Cibrán, ilusionado polo feito de ver "a casa de referencia da miña infancia" representada nun videoclip do seu grupo. Porque aínda que el se criou en Oleiros, preto da Coruña, pasou grandes momentos visitando a parroquia da súa avoa paterna, Inés.

Porén, a aparición da vivenda, que "foi cambiando cos anos", non é o único elemento que converte este videoclip nunha peza especial para Cibrán. Delfina, a súa avoa por parte materna, aparece nunha parte do tema explicando como é a receita das filloas en voz en off, xogando co asunto tratado.

Cibrán admite sentir "moito cariño por Vilalba" e recorda moi ben, sobre todo, as primeiras festas que viviu en Lanzós nos seus anos mozos.

Ataque Escampe seguirá presente na Terra Chá máis alá do videoclip, posto que o 29 de xullo fará as delicias dos melómanos no festival cultural Rumboia Viva, organizado pola asociación xuvenil A Rumboia en Abadín.