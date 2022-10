Pesar polo prematuro pasamento do xermadés Jorge Eimil Pardo aos 45 anos

Se hai unha tuna no ceo, nela tocará e cantará agora. E será unha fichaxe desas que marcan época. Porque todos aqueles que choraron o prematuro pasamento de, xermadés de nacemento e compostelán de corazón, saben do seu grande aprezo por este tipo de agrupacións, das que levaba máis de media vida formando parte.

Cando aquel rapaz de Xermade, coma tantos outros, marchou estudar a Santiago, seguro que non imaxinaba canto ía significar para el esa cidade que acabaría por converterse no seu fogar. Alí estudou Económicas. Alí, logo de pasar un ano polas oficinas municipais de Xermade nos seus comezos laborais, traballaba como asesor fiscal nunha asesoría compostelá. Alí entrou a formar parte da tuna de Farmacia, para logo integrarse na de Dereito. Alí rodeouse dunha nova familia, mais sen esquecer nunca as súas raíces.

Jorge nacía en Cabreiros hai 45 anos. E alí, na parroquia, na veciña Roupar, no limítrofe municipio das Pontes, estaban os seus. E alí, na igrexa de Santa Mariña, foi onde se xuntaron este luns as súas dúas familias para decirlle adeus co corazón... e tamén coa alma.