Seis personas integran la comisión que organizará este año el San Ramón de Vilalba

Seis vecinos y vecinas de Vilalba integran la nueva Asociación Cultural Festas Patronais de Vilalba, que se encargará este año de la organización de los festejos en la honra de San Ramón y Santa María después de que el Concello decidiera retomar "por responsabilidade financieira" esta fórmula tras varios años encargándose de promover las patronales.

La concejala de Cultura, Tamara Rodríguez, se reunió con la nueva comisión, a cuyos miembros agradeció su "xenerosidade e total predisposición" para sacar adelante las fiestas y anunció que el Concello aportará 60.000 euros a través de una subvención para ayudar en la financiación al igual que hace con las patronales de las parroquias.

"Foi unha honra para min comezar a miña tarefa como concelleira sacando adiante o San Ramón 2023. Repetiríao e espero poder repetilo, pero non dispoñemos de recursos suficientes para facerlle fronte nesta anualidade 2024 e as opcións dunha comisión con tanta ilusión e gañas como esta son ilimitadas", explicó Rodríguez, que argumentó que la decisión se basa en la "necesidade de sacar adiante contratacións pendentes" como la de la recogida de la basura y el SAF, lo cual hacía "inviable cadrar nos orxamentos deste ano a organización ao 100% municipal das festas".

Composición

Los miembros fundadores de la nueva asociación son Santiago Ramón Cela Díaz, jubilado vecino de As Pedreiras que ejercerá de presidente; Cristina Camba, de la AC Entre Lusco e Fusco, que será la secretaria; Sonia Prieto, trabajadora en el sector privado, como vicepresidenta; Marta Vilasuso Bellas, tesorera; y Vicente Currás, de la Coral Polifónica Vilalbesa y la Charanga de Vilalba, y Charlie Rego como vocales.

La responsable de Cultura reconoció que "non foi labor doada" formar esta comisión, que se constituyó "un a un e tentando involucrar a persoas participantes das moitas asociacións que participan da vida cultural da nosa vila".

"O traballo dunha comisión sempre está sometido a críticas que non todo o mundo está disposto a soportar, pois é imposible contentar a todos e é difícil acertar en todas as decisións, sobre todo se lle fas fronte a un traballo que non ten nada que ver coa túa vida habitual", añadió Rodríguez, agradeciendo a los miembros de la nueva entidad haberse embarcado "nesta aventura altruísta para axudarnos a sacar as festas adiante".

Primera iniciativa

La comisión del San Ramón ya está trabajando y su primera propuesta para recaudar fondos será la venta de rifas con las que se sorteará un viaje valorado en 2.000 euros organizado por Viaxes Zafiro de Vilalba.

"Agardamos que a xente comprenda que o orzamento é reducido, que non é posible traer grandes orquestras, pero faremos todo o posible para que todos e todas disfrutemos das festas", comenta Marta Vilasuso.

Además, todos coinciden en afirmar que la motivación principal que les llevo a aceptar este trabajo fue el "desexo de que Vilalba non quedara sen festas".