El PSOE de Abadín denuncia que "caeron tres persoas ao río", a primera hora de la tarde del lunes, cuando cruzaban uno de los puentes del área recreativa de A Roxica, en el núcleo abadinés de Gontán.

Tal y como advierten desde el grupo socialista, "foi só un susto que puido acabar en algo moito máis serio". Todo apunta a que el mal estado "dun dos piares onde se apoia" fue el causante del incidente, afirmaba por su parte el alcalde, José María López Rancaño, que también concretó que "ninguén resultou ferido" y que "só unha persoa chegou a mollarse". El regidor precisó que el suceso se produjo cuando los afectados estaban realizando trabajos de limpieza en las inmediaciones.

El portavoz del PSOE, Pablo Díaz, advierte de que "era algo que xa se vía vir" y recuerda que hace tan solo unas semanas la zona albergaba un campamento para niños del municipio, además de encontrarse un parque infantil en una zona muy próxima. "Hai un ano que os veciños xa dicían que a ponte estaba en moi mal estado", dice Díaz, quien también avanza que llevará este asunto a pleno para preguntar "quen realiza o mantemento e por que non se tomaron as medidas oportunas para que non ocorrera este accidente".

López Rancaño achaca el origen del problema a que "a ponte leva moitos anos feita e as chuvias destes días afectáronlle", a pesar de que se le dio el visto bueno cuando se instalaron la tirolina y el parque infantil este mismo verano. Además, confirma que ya están encargadas las obras de rehabilitación de la estructura, que quedó seriamente dañada tras el derrumbe.