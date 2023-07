Personal de limpieza viaria de Valoriza se moviliza en As Pontes

El personal de la firma Valoriza, responsable de la limpieza viaria de As Pontes, se concentró este miércoles ante la casa consistorial para protestar por la "precariedade das nosas condicións laborais, a falta de diálogo da empresa e a falta de sensibilidade do Concello", según explican desde la CIG.

Critican que no se aplicó el convenio acordado en enero de 2020 y que la situación "sigue estancada" pese a mantenerse "numerosas reunións". Con estas nuevas movilizaciones, exigen "unha solución inmediata" y que "por parte do Concello das Pontes se vele por unhas condicións dignas para as persoas traballadoras que prestamos o servizo", como apuntan desde la CIG.