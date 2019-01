Personal de Endesa sale a la calle para defender "derechos, no privilegios"

"Temos uns beneficios adquiridos de cando traballabamos que agora nos queren quitar e temos que defendelos. Non sabemos o que vai pasar, pero se non loitamos seguro que os quitan. Nunca pensei que podería pasar isto agora. Estamos sorprendidos, enfadados, defraudados e moito máis", comentaban Manuel Bouza, Amador García y Manuel Rodríguez, tres exmineros ponteses que tras años jubilados volvieron a salir este viernes a la calle. Son algunos de los cientos que se manifestaron para reclamar "derechos laborales que no son privilegios", tal y como defienden desde los sindicatos, que animan a todo el personal activo y pasivo vinculado a la eléctrica a sumarse a las reivindicaciones para exigir un convenio que no implique recortes.

Desde que se cortaron las negociaciones y Endesa anunció que dejaría de bonificar la luz a los jubilados, la preocupación crece en As Pontes. Se calcula que como mínimo habrá unos 3.000 afectados y que el impacto económico podría superar los tres millones.

"Foi algo que se conseguiu cos anos e que nos quiten a corrente agora ten un custo económico elevado para calquera. Non é só o gasto mensual, hai que facer investimento nas vivendas, que son todas eléctricas", decían estos tres jubilados, que rescataron, como muchos otros, los chaquetones de Endesa del fondo del armario.

"Que nos quiten os beneficios sociais supón moitos cartos e desde logo eu non esperaba que isto puidera pasar agora. Marchei cunhas condicións cando me xubilei e iso ten que manterse", decía otro jubilado, José Almeida Tojeiro, acompañado de su mujer, también equipada con el chubasquero de la empresa.

"Pensaba que isto non se podía facer, tiña por máis seria a Endesa. Para nós é unha perda económica importante. Non é só a corrente, tamén están as axudas de estudos e outros beneficios sociais", decía José Luis Martínez, uno de los muchos prejubilados, que aunque todavía no están en el grupo de los pasivos que ya han recibido las cartas de Endesa que marcan un plazo de seis meses para que el extrabajador contrate distribuidora, está convencido de que serán los siguientes . "A xente vaise concienciando e vai saíndo á rúa. Hai que protestar", apuntó.

Desde el comité de empresa, anunciaron que están dando pasos para concretar el modo de iniciar la vía judicial -ya sea de forma individual o como demanda colectiva- y que el próximo jueves habrá otro paro frente a la central, al que animaron a los presentes a sumares. Además, defendieron la importancia de continuar con las reuniones políticas para tratar de revocar la ultractividad de los convenios colectivos, lo que evitaría este tipo de conflicto.