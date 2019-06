Personal de Arriva limpia la estación de Vilalba, que continúa okupada

La estación de autobuses de Vilalba luce un aspecto completamente diferente estos días, aunque continúa okupada por dos personas que habilitaron una habitación en una de las pequeñas oficinas de la terminal, donde instalaron colchones, una mesa con sillas o un televisor.

Dos operarios de Arriva, la empresa concesionaria del servicio, se desplazaron el lunes a la terminal para cumplir el requerimiento de la Xunta, titular de la instalación, para su limpieza, tras las quejas surgidas por el decadente estado en el que se encontraba. Y la imagen cambió de forma radical en apenas 24 horas.

Las dársenas estaban este miércoles libres de la basura que hace unos días se acumulaba en cada rincón y en el interior del edificio principal olía a productos de limpieza. Los baños, antes prácticamente inhabilitados, podrían ser utilizados por los viajeros, aunque, y solo desde el lunes, la suciedad ya empezaba a ser patente otra vez.

"Deixaron isto empatenado o luns pero se non hai un mantemento habitual non hai maneira", decía este miércoles un usuario de la estación de autobuses que, al igual que otros viajeros, exigía que el servicio de limpieza fuera frecuente, como antes, que había una empresa subcontratada. Pero al menos desde enero no trabaja.

Las mismas voces que exigen un mantenimiento de las instalaciones señalan la necesidad de cerrar el edificio principal por las noches para evitar que los transeúntes se queden en las estación por las noches. "Aquí durmiron moitos. Houbo días que podías atopar seis", dicen, mientras aseguran que en la actualidad dos varones pasan las noches allí.

Hay restos de comida sobre la mesa que confirman que continúan usando las instalaciones y fuera hay ropa colgada al sol. La ventana de la habitación en la que están instalados está rota y aunque se cierre la puerta con llave podrían acceder igual si la de fuera se mantiene abierta.

Desde la Xunta de Galicia reiteran que esta semana mantendrán una reunión con el Concello de Vilalba —desde la llamada inicial ambas partes non han vuelto a comunicarse— para estudiar propuestas y con el objetivo de ceder las instalaciones a la administración local.